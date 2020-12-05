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威力盃／隊史首闖冠軍戰 台中市保留投手對桃園

聯合報 / 記者蘇志畬／花蓮即時報導
台彩威力盃少棒賽4強戰，台中市隊顏鉑勛投2局被敲5支安打，另有2次三振，丟掉1分責失分。記者蘇志畬／攝影
台彩威力盃少棒賽4強戰，台中市隊顏鉑勛投2局被敲5支安打，另有2次三振，丟掉1分責失分。記者蘇志畬／攝影

台中市隊在台彩威力盃4強戰靠著投手車輪戰贏球，6：1擊敗新北市隊，隊史首度打進冠軍戰，也記取教訓，保留投手去面對桃園市隊，總教練賴朝榮說：「還是要拚。」

中市過去在威力盃最佳成績是季軍，今年靠著來自忠孝國小的10人加上力行國小的6人組隊，首次打進冠軍戰，確定創下隊史紀錄，賴朝榮說：「是我們夢寐以求的。」

下一戰要對上桃園市，賴朝榮並不陌生，今年帶領忠孝國小在關帝廟盃、重光盃冠軍戰分別對上桃園的龜山、仁善國小，結果都因投手不夠而輸球，這次特意留著左投鄭右宏準備明天比賽，再度相逢，賴朝榮說：「我們就是盡力，整體素質他們是比較整齊。」

4強戰台中市三名投手潘智謙、鄭皓南、顏鉑勛各投2局，僅有顏鉑勛丟掉1分責失，賴朝榮表示，考慮到下一場需要用到左投鄭右宏，賽前設定由三名投手接力，顏鉑勛是陣中較穩定的投手，「壓在最後比較放心」。

顏鉑勛今天2局被敲5支安打，另有2次三振，丟掉1分責失分，對自己的投球表現不太滿意，「主要是丟給對方打，讓守備去幫忙。」今年初顏鉑勛曾因受傷暫停投球，10月金龍盃重回投手丘，跟樂天桃猿隊的楊岱均有親戚關係，但偶像是林立

中市打線也在4局下掌握對方亂流，用3支安打、4次四壞保送，攻下4分大局，最後以5分差獲勝，賴朝榮認為，選手可能因為早起，多少有點疲憊，加上後面有幾次雙殺，不然還可以再多添幾分。

樂天桃猿 林立

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