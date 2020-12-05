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威力盃／花蓮藍8強惜敗 女將田苡璿3安猛打最亮眼
地主花蓮隊在台彩威力盃少棒賽兵分二路，其中花蓮藍隊打進8強，卻在今天以3：4不敵新北市隊，無緣4強，不過整體實力不輸外縣市球隊太多，其中唯一女將田苡璿更繳出3打數3安打的「猛打賞」表現。
花蓮紅隊在預賽淘汰，藍隊由地主保障進入8強，但未能更進一步，只能帶走5萬元獎金，總教練張茂三表示，球員整體素質、運動能力不輸外縣市，「高張力賽事比較容易緊張，因為經驗上比較欠缺，很可惜好幾次得分機會沒把握」。
其中第六棒田苡璿表現突出，單場3安打中有一支二壘長打，還有1打點、1得分，張茂三表示，她的表現穩定，「經驗上可能還不那麼好，但是個人基本能力很好」。
田苡璿跟隨哥哥田睿奕的腳步開始打棒球，今年曾透過徵召成為U12中華壘球國手，不過跟壘球相比，田苡璿比較喜歡打棒球，原因是可以當投手。
對於升上國中後是否繼續打棒球，田苡璿暫時沒有想法，而喜歡的球隊是統一獅隊，也曾到花蓮棒球場看過獅隊比賽，「看他們打球很刺激」。
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