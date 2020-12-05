棒球／美和青少棒重組 盼重現昔日與華興的對抗

美和華興傳承菁英賽今年邁入第三屆，適逢美和青少棒50周年，本屆賽事以「傳承」為宗旨，第4局起由青少棒小球員接替上場，美和棒球隊校友會會長龔榮堂有期待，「希望從第51年開始，又可以看到華興、美和青少棒的對抗。」

1969年金龍少棒隊拿下世界少棒冠軍，但當時大多數小球員因家境困難，連升學都有問題，華興中學因此成立棒球隊、接收了這批學生，小球員獲得保送入學，美和中學則緊接著在1971年成立，也開啟了北華興、南美和對抗的的序曲。

兩支昔日青少棒強權球隊，近年都面臨解散與重組，目前都屬社團球隊性質，美和更是今年7月才剛重新組軍。

談到重組球隊，龔榮堂指出，「之前因為招生問題，不得不停（棒球隊），但美和、華興對台灣棒球發展有一定的影響，希望從第50年開始，重新成立青少棒隊，第51年開始，又可以看到華興、美和青少棒的對抗。」

華興、美和OB賽在2018年舉辦第一屆，由美和中學作東，去年適逢華興青少棒50周年，因此又舉辦了第二屆，由華興作東，今年則輪到美和的50周年，比賽順勢辦了第三屆。

本屆也定調賽事宗旨為「傳承」，找回前三屆的超資深球員，只打前3局，第4局起安排小球員逐一上場接過手套，兩隊在前兩屆比賽各贏一次，本屆賽事由華興以10：4擊敗美和。

龔榮堂表示，球隊剛成軍，一定是社團性質，重視全方位發展，「但也不用特別強調社團球隊，不會因為這樣限制發展，也有可能訓練時間少，最後走上專業訓練道路。」