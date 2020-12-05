威力盃／林立外甥轟出追平砲 桃園打進冠軍戰

挑戰衛冕台彩威力盃少棒賽的桃園市隊，今天先在8強賽以3：1擊敗台南市隊，4強賽再靠著林立外甥、林宇謙的一發追平兩分砲點燃反攻氣勢，以6：4逆轉擊敗高雄市隊，隊史第6次打進冠軍戰。

4強由高市先馳得點，3局下靠著江陳廷偉的2分打點3壘打，一口氣攻下3分，不過桃市很快反擊，4局上先因為捕逸得到1分，林宇謙在二壘有人時轟出全壘打，扳平比數，2出局後形成滿壘，饒又語的二壘打敲回2分，逆轉為5：3。

桃市總教練李國強肯定林宇謙追平比數的適時一擊很關鍵，「他可以在有壓力的時候有所表現。」另外也點名第一棒饒又語、第二棒彭成安的高上壘率，能夠帶動球隊攻勢，「饒又語打回超前分也很重要。」

今年威力盃採取對球棒規格有不同限制，需使用一體成型球棒、不得採用合成棒，而BPF（擊球彈性係數）1.15以上的球棒也禁用，全壘打顯得更為珍貴。

這發全壘打是林宇謙生涯第10轟，他也認為，球棒打起來感覺有比較不彈，「喜歡的球路就大膽去攻擊，前面幾場其實打不好，當時球隊正在追分，就想辦法上壘。」不過打出去之後手感不錯，林宇謙有感覺是支全壘打。

桃市教練李政達表示，因為球棒彈性係數關係，投手整齊度、守備穩定度相對來說更重要，李國強則說，自家投手表現平均，「交給誰都很放心，不穩定都有人補上」。

下一場要在冠軍戰對上台中市隊，李國強認為，球隊能夠降低失分，就看打擊能否適時串連，今晚會再跟干易哲、紀順彬兩位教練討論，看有什麼需要調整。