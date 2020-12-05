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中職／接悍將二軍首席教練 陳瑞振：一軍總仔是老大

聯合報 / 記者陳宛晶／屏東即時報導
陳瑞振重返中職，擔任富邦悍將隊二軍首席教練。記者陳宛晶／攝影
陳瑞振重返中職，擔任富邦悍將隊二軍首席教練。記者陳宛晶／攝影

兄弟象隊前教頭陳瑞振離開中職6年，將以富邦悍將隊二軍首席教練的身分重磅回歸，他表示這次回歸的感覺，「有點熟悉又有點陌生。」他直言，職棒以一軍成績為主，一軍總教練就是老大，「在什麼位置，就扮好自己的角色。」

陳瑞振今天出席美和華興OB賽，重返待了6年的校園，他說：「今年整年沒有回來這裡，和以前差不多，有些很久沒見的學長，聚在一起，聊些以前的往事。」他說，在這裡吃了6年、住了6年，「很苦啊，當下會覺得很難受，但過了之後再回想就覺得有趣。」

陳瑞振當年以35歲之齡接掌兄弟兵符，第一年就率隊拿下總冠軍，也是隊史最近一次奪冠，儘管有實績相挺，但一闊別中職就是6年，他這幾年在基層棒球執教，也曾任職中國聯賽江蘇隊，再返中職，他坦言有陌生、有熟悉。

陳瑞振表示，「球場上、尤其是職棒，有很多位置，功能性、任務都不太一樣，看你是什麼位置，就扮好自己的角色，接下二軍首席，一軍成績為主嘛！一軍總教練是老大，一切都聽一軍總教練的話。」

接下兵符後，他要先將手頭上的任務告一段落，「東石（高中）這邊一開始是幫忙，但還是要到一個階段性。」他預計將在12月底、1月初向悍將隊報到，「看球團這邊需要我做怎樣的工作，就是全力配合。」

陳瑞振過去在美和的子弟兵吳世豪，已經向他表達歡迎，陳瑞振說：「感覺他滿開心的。」他透露，吳世豪這一年狀況不是很穩，會和他通電話，「年輕選手會不穩定，心態問題居多啦！跟他聊聊，應該可以對他有幫助。」

中職 富邦悍將 棒球

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