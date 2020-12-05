棒球／屏東成立城市隊 還要蓋國際標準棒球場

屏東縣政府昨天公告城市棒球隊教練與球員招生，縣長潘孟安今天出席美和華興OB賽，談到這項計畫，他表示已經醞釀一段時間，礙於預算調整與今年舉辦全中運，直到昨天下午正式發出公告，「明年1月正式成軍，看能不能趕上春季聯賽，如果沒辦法就是秋季賽。」

目前國內共有6支都市成棒隊伍，屏東縣預計將成為第7隊，潘孟安表示，「坦白講，我們釀醞了3、4年，礙於預算一直猶豫不決，財務、財政調整到可以才裁定。」

他表示，這是去年就決定的計畫，但由於今年屏東縣主辦全中運，先專心辦完，昨天下班前正式公告，目標是明年1月要成軍。

凡事起頭難，潘孟安指出，未來希望球隊組成以屏東籍為主、教練有職棒資歷，但目前球隊沒有贊助，待遇也不會有其他都會球隊那麼好，要先看看接下來的報名狀況，球員也可能與其他城市隊還有合約，如果一招滿不了，就勢必還要二招，「我們這邊就是地利之便，讓球員可以在家打球，消費水平也沒有那麼高。」

屏東縣立棒球場設備老舊，近年已不安排中職比賽，潘孟安也以「危險球場」形容，縣政府因此計畫於高鐵預定地六塊厝設立運動休閒園區，包括一座國際級的棒球場，有一座主球場和兩座副球場。