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爆米花／綺麗珊瑚一勝難求 開賽至今吞19連敗

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
爆米花棒球聯盟例行賽已進行兩個月，綺麗珊瑚隊開賽至今一勝難求，苦吞19連敗。 截圖自綺麗珊瑚成棒隊粉絲團
爆米花棒球聯盟例行賽已進行兩個月，綺麗珊瑚隊開賽至今一勝難求，苦吞19連敗。 截圖自綺麗珊瑚成棒隊粉絲團

爆米花棒球聯盟例行賽已進行兩個月，綺麗珊瑚隊開賽至今一勝難求，今天再以2：8輸給台中市隊，吞下19連敗，提前和季後賽說掰掰。

綺麗珊瑚隊在本屆比賽首戰以0：10輸給合作金庫，之後出賽都無法贏球，距離「開胡」最近的一次是11月21日、以0：1敗給台南市。

綺麗珊瑚戰力不足，尤其是投手，連已退役轉任球隊教練、曾效力中信兄弟隊的潘菘瑋（增菘瑋），也放進比賽名單，幫忙消化局數。

綺麗珊瑚在這19場比賽中、有8戰被對手拿到雙位數得分，昨天以0：15輸給桃園航空城隊，也是本屆比賽單場最多失分紀錄。

本屆爆米花聯盟例行賽在11日結束，取戰績前4名進行季後賽，綺麗珊瑚還有5場比賽要打，就算全勝，也擠不進前4名。

2018年第三屆爆米花聯盟，桃園航空城隊在前16場比賽皆敗，直到2019年1月3號才以7：3擊敗新北市，中止16連敗的難堪紀錄。

桃園航空城隊在第三屆爆米花聯盟例行賽只拿兩勝（19敗），在參賽9隊排名墊底。

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