快訊

女童燒成焦屍 里長驚：她原本坐遊覽車怎會跑去坐炮車

Live／SBL開幕戰直播 新生璞園對決純本土台銀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／味全龍結合公益團體 舉辦150隊棒壘球邀請賽

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
龍隊球星羅嘉仁、徐若熙、曾陶鎔、劉基鴻和小龍女啦啦隊和球迷同樂。圖／味全龍隊提供
龍隊球星羅嘉仁、徐若熙、曾陶鎔、劉基鴻和小龍女啦啦隊和球迷同樂。圖／味全龍隊提供

味全龍隊與公益團隊接棒未來，首度聯合舉辦大規模棒壘球邀請賽，總計邀請超過150支球隊參賽，從今天熱鬧開打到2021年。

首波登場的「接棒未來&味全龍行動夢想家盃慢壘邀請賽」，今天起連續3周的周末在新竹舉行，共有台積電、旺宏電子等44隊報名參賽。

龍隊今天派出球星羅嘉仁、徐若熙、曾陶鎔、劉基鴻和小龍女啦啦隊到場加油，羅嘉仁在致詞時表示，希望大家好好享受棒壘球賽事，也邀請球迷明年進場為龍隊加油。

明天和下周六分別在台北及新竹開打的「接棒未來&味全龍棒球邀請賽」，台北場有100隊報名，分成少棒、青少棒、大專乙、木棒組，新竹場也有24隊報名，開幕皆有龍球星到場。比賽利用周末舉行，冠軍明年1月中出爐。

除了舉辦社區盃賽之外，龍隊徐若熙、曾陶鎔、劉基鴻等多位球員，將在21、23日前往台北市的台北歐洲學校國小部、芝山國小等學校，與學生進行棒球小教室活動。

龍隊創辦人魏應充長期關心棒球發展，除透過旗下頂新和德文教基金會的「接棒未來」公益計畫，捐贈基層棒球並贊助女子棒球發展，也提出「棒球生態圈」構想，希望結合龍隊與基層棒球公益團隊，深入社區帶動熱潮。

龍隊球星在活動場邊舉行小型簽名會。圖／味全龍隊提供
龍隊球星在活動場邊舉行小型簽名會。圖／味全龍隊提供
龍隊球星在活動場邊舉行小型簽名會。圖／味全龍隊提供
龍隊球星在活動場邊舉行小型簽名會。圖／味全龍隊提供

棒球 味全龍 羅嘉仁

延伸閱讀

中職／旅外球員失敗案例多 已難成戰績萬靈丹

中職／生涯一軍0出賽 龍隊花300萬選的江忠垣轉行政

中職／擴編選秀名單出爐 劉時豪、吳東融等4人披龍袍

中職／擴編選秀怎麼選？葉總考量三方面

相關新聞

日職／不挑戰大聯盟了！ 山田哲人7年13.7億約續留養樂多

日職東京養樂多燕子今年僅繳出41勝69敗10和、勝率3成73的成績作收，連續兩年在中央聯盟墊底，但依舊與陣中兩位球星山田哲人、青木宣親談妥續約，推估總合約金額高達50億日圓(折合新台幣約13.7億)，

中職／桃園石門水庫半馬 桃猿隊翁瑋均在休閒組領跑

桃園市政府體育局主辦第6屆「2020桃園半程馬拉松 石門水庫楓半馬」路跑，今天於石門水庫南苑停車場開跑，樂天桃猿隊投手翁...

中職／味全龍結合公益團體 舉辦150隊棒壘球邀請賽

味全龍隊與公益團隊接棒未來，首度聯合舉辦大規模棒壘球邀請賽，總計邀請超過150支球隊參賽，從今天熱鬧開打到2021年。

威力盃／與偶像相似 「屏東林泓育」砲火猛

台彩威力盃少棒賽8強正式出爐，地主花蓮藍隊、衛冕軍桃園市隊以種子身分晉級，3屆威力盃冠軍台東縣隊則意外提前落馬，無緣進入...

棒球／6搶1奧運資格賽 預定明年6月14日在台開打

不考慮新冠肺炎疫情的影響下，東京奧運棒球6搶1資格賽，可望在明年6月14日於台中登場，但能否如期開打，目前仍有變數。

中職／向桃猿投「誠」 賴鴻誠解釋原因

沉寂了5年，中職今年自由市場有了動靜。樂天桃猿隊簽下原屬富邦悍將隊的左投賴鴻誠，成為史上第3位透過FA轉隊的球員；悍將隊...

威力盃／新竹「小歐提茲」賣力跑壘 食量有在克制

新竹縣隊今天在淘汰賽以10：0擊敗澎湖縣，在台彩威力盃少棒賽首度打進8強，陣中綽號「小歐提茲」的張擎以四年級身分入選，打...

威力盃／屏東「小胖」最欣賞林泓育 昨開轟今敲二壘打

屏東縣隊今年在台彩威力盃少棒賽有不錯的打擊表現，淘汰賽以10：4擊敗嘉義縣隊，晉級8強，總教練陳啟民表示，球隊狀況越來越...

威力盃／女教練添力量 台中擊倒台東晉八強

台彩威力盃少棒賽8強正式出爐，3屆威力盃冠軍台東縣隊意外提前落馬，在淘汰賽被台中市以9：1擊敗，另外晉級的有新北市、台中...

中職／不只一隊詢問 賴鴻誠選擇桃猿隊有原因

賴鴻誠改披樂天桃猿隊球衣，在臉書貼文表示，「過程中收到不只一隊的詢問」，最後選擇落腳猿隊，除了待遇之外，其中一個重要的考...

棒球／潘忠韋病情有好消息 哥哥潘忠勳捐髓相助

球評「喇叭」潘忠韋與急性白血病對抗之路已滿一年，今天傳出好消息，正帶領屏東縣隊參加台彩威力盃少棒賽的哥哥潘忠勳透露，一個...

日職／吳念庭加薪200萬日圓 新球季目標成西武主力

日本職棒西武獅隊台灣好手吳念庭明年年薪獲加薪200萬日圓（約新台幣54萬元），吳念庭明年目標是成為「山賊打線」中的主力打...

熱門新聞

中職／本季FA轉隊第一人 賴鴻誠加入桃猿隊

中職／下一位轉隊成功的自由球員 張志豪最有機會

中職／不只一隊詢問 賴鴻誠選擇桃猿隊有原因

NBA／談雷納德招募加盟 伊巴卡：過程太有趣了

中職／猿隊提交25人名單 悍將隊討論後再選擇補償方案

NBA／庫克先遭釋出再回鍋 湖人又一巧妙操作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。