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中職／味全龍結合公益團體 舉辦150隊棒壘球邀請賽
味全龍隊與公益團隊接棒未來，首度聯合舉辦大規模棒壘球邀請賽，總計邀請超過150支球隊參賽，從今天熱鬧開打到2021年。
首波登場的「接棒未來&味全龍行動夢想家盃慢壘邀請賽」，今天起連續3周的周末在新竹舉行，共有台積電、旺宏電子等44隊報名參賽。
龍隊今天派出球星羅嘉仁、徐若熙、曾陶鎔、劉基鴻和小龍女啦啦隊到場加油，羅嘉仁在致詞時表示，希望大家好好享受棒壘球賽事，也邀請球迷明年進場為龍隊加油。
明天和下周六分別在台北及新竹開打的「接棒未來&味全龍棒球邀請賽」，台北場有100隊報名，分成少棒、青少棒、大專乙、木棒組，新竹場也有24隊報名，開幕皆有龍球星到場。比賽利用周末舉行，冠軍明年1月中出爐。
除了舉辦社區盃賽之外，龍隊徐若熙、曾陶鎔、劉基鴻等多位球員，將在21、23日前往台北市的台北歐洲學校國小部、芝山國小等學校，與學生進行棒球小教室活動。
龍隊創辦人魏應充長期關心棒球發展，除透過旗下頂新和德文教基金會的「接棒未來」公益計畫，捐贈基層棒球並贊助女子棒球發展，也提出「棒球生態圈」構想，希望結合龍隊與基層棒球公益團隊，深入社區帶動熱潮。
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