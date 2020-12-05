日職／不挑戰大聯盟了！ 山田哲人7年13.7億約續留養樂多

日職東京養樂多燕子今年僅繳出41勝69敗10和、勝率3成73的成績作收，連續兩年在中央聯盟墊底，但依舊與陣中兩位球星山田哲人、青木宣親談妥續約，推估總合約金額高達50億日圓(折合新台幣約13.7億)，維持球隊原有陣型。

現年28歲的山田哲人本季取得自由球員資格，但他未行使FA，與母隊養樂多簽下7年40億大合約，也追平松中信彦、柳田悠岐、則本昂大的7年長約，山田9年日職生涯中曾2度完成單季3成打擊率、30轟、30盜及100打點的輝煌紀錄，並多次入選日本國家代表隊，優異身手也獲得大聯盟球探關注，不過7年合約走完，屆時35歲的山田恐將無緣挑戰大聯盟。

而38歲的老將青木宣親自大聯盟回鍋後，返回日職母隊養樂多效力，今年打出回春成績，打擊率3成17外帶18轟，也讓養樂多決定奉上3年10億日圓合約續留。