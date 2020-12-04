威力盃／新竹「小歐提茲」賣力跑壘 食量有在克制

新竹縣隊今天在淘汰賽以10：0擊敗澎湖縣，在台彩威力盃少棒賽首度打進8強，陣中綽號「小歐提茲」的張擎以四年級身分入選，打擊實力大獲好評。

138公分、超過80公斤的張擎，體型跟同齡孩子相比大上一號，今天在後段代替投手打擊，賣力跑壘的身影十分吸睛，也靠著失誤成功上壘。

就讀新竹縣中山國小的張擎，在母校都是打第四棒，到威力盃以後段代打為主，新竹縣總教練王勝榮表示：「他的打擊手感很好，就是速度上比較弱，可能要靠體型修正。」