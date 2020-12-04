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威力盃／屏東「小胖」最欣賞林泓育 昨開轟今敲二壘打
屏東縣隊今年在台彩威力盃少棒賽有不錯的打擊表現，淘汰賽以10：4擊敗嘉義縣隊，晉級8強，總教練陳啟民表示，球隊狀況越來越好，期待明天能有好表現。
前4局打完，屏東縣原以2：3落後，不過5局上一口氣灌進4分，拉大差距，捕手黃博新的兩分打點二壘打是逆轉關鍵，他在昨天對苗栗縣時也敲出2分打點全壘打。
今年威力盃考量危險性，在球棒上做出限制，只能使用一體成型、非複合材質的球棒，也讓長打減少，黃博新能開轟不容易，敲出這兩支長打，他說：「有設定出棒，想要的球才會攻擊。」
154公分、72公斤的黃博新，喜歡的職棒球員是樂天桃猿隊「小胖」林泓育，原因是兩人位置、身形都相似，不過未來有機會，黃博新的第一選擇是旅外，「因為國外很多厲害選手，台灣球員也是厲害的能夠出國打球，想像他們一樣」。
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