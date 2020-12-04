威力盃／女教練添力量 台中擊倒台東晉八強

台彩威力盃少棒賽8強正式出爐，3屆威力盃冠軍台東縣隊意外提前落馬，在淘汰賽被台中市以9：1擊敗，另外晉級的有新北市、台中市、新竹縣、屏東縣、高雄市以及台南市。

中市5局提前結束比賽，左投鄭右宏先發用76球投5局，被敲4支安打，有1次三振、3次四壞保送，僅失1分責失，總教練賴朝榮表示，這場是重要的比賽，因此交付給鄭右宏，「他是左投，尾勁也不一樣，會竄來竄去，並不好打」。

中市打線也有串連，除了第九棒的鄭右宏外，全數敲安，二到五棒都敲出雙安，第四棒鄭育丞更有2安打、3打點、2得分的好表現。

看到球員好表現，站在一壘指導的教練廖曉宜拚命鼓掌、喊到燒聲，也是基層棒球少見的女教練之一，為球隊注入不同活力，賴朝榮笑說，通常是自己負責扮黑臉，廖曉宜扮白臉，平時訓練嚴格，就由她去鼓勵小朋友。

廖曉宜曾是1998年曼谷亞運中華女壘隊成員，因為對棒球在投打跑守的細膩之處有興趣，先在追分國小少棒隊擔任教練，2019年轉到忠孝國小，希望跟著賴教練學習，她說：「接觸棒球的女生不多，所以想來試試看」。