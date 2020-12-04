中職／不只一隊詢問 賴鴻誠選擇桃猿隊有原因

賴鴻誠改披樂天桃猿隊球衣，在臉書貼文表示，「過程中收到不只一隊的詢問」，最後選擇落腳猿隊，除了待遇之外，其中一個重要的考量因素，「桃園是我的家，三級棒球都在桃園，未來也希望能留在桃園為基層盡點心力」。

下午陳昭如副領隊來電祝福及感謝銘記在心，謝謝領隊在我提出FA時，贊同及鼓勵我提出申請，與他隊競爭上也拿出誠意，謝謝富邦悍將的全體同仁、教練及隊友，多年來對我的付出與指導非常感激，謝謝富邦悍將的球迷，我會永記得你們的加油聲，謝謝。

過程中收到不只一隊的詢問，為了激勵自己不斷進步不能鬆懈，最終選擇樂天球團為下個球季的開始，離開多年效力的球隊，除了待遇之外其中一個重要的考量因素，桃園是我的家，三級棒球都在桃園，未來也希望能留在桃園為基層盡點心力。

謝謝樂天球團青睞，未來請多多指教！