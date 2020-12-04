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中職／不只一隊詢問 賴鴻誠選擇桃猿隊有原因

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
賴鴻誠。 中央社
賴鴻誠。 中央社

賴鴻誠改披樂天桃猿隊球衣，在臉書貼文表示，「過程中收到不只一隊的詢問」，最後選擇落腳猿隊，除了待遇之外，其中一個重要的考量因素，「桃園是我的家，三級棒球都在桃園，未來也希望能留在桃園為基層盡點心力」。

賴鴻誠臉書貼文如下

這是我生涯中的第一次FA，帶著期待與好奇的心情投入FA市場，在台灣制度上不是那麼的周全，也存在著未知的風險，也在此肯定中華職棒聯盟及各球團的努力，讓自由球員制度上路，未來絕對會修正的更加完善，讓自由球員流動更加活絡。

下午陳昭如副領隊來電祝福及感謝銘記在心，謝謝領隊在我提出FA時，贊同及鼓勵我提出申請，與他隊競爭上也拿出誠意，謝謝富邦悍將的全體同仁、教練及隊友，多年來對我的付出與指導非常感激，謝謝富邦悍將的球迷，我會永記得你們的加油聲，謝謝。

過程中收到不只一隊的詢問，為了激勵自己不斷進步不能鬆懈，最終選擇樂天球團為下個球季的開始，離開多年效力的球隊，除了待遇之外其中一個重要的考量因素，桃園是我的家，三級棒球都在桃園，未來也希望能留在桃園為基層盡點心力。

謝謝樂天球團青睞，未來請多多指教！

樂天桃猿 賴鴻誠 富邦悍將

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