棒球／潘忠韋病情有好消息 哥哥潘忠勳捐髓相助

球評「喇叭」潘忠韋與急性白血病對抗之路已滿一年，今天傳出好消息，正帶領屏東縣隊參加台彩威力盃少棒賽的哥哥潘忠勳透露，一個月前曾到醫院捐贈骨髓給潘忠韋，目前白血球指數已降至正常值，不過能否成功適應，還要等醫生評估。

潘忠韋在去年12月4日確診罹患急性白血病，經過多次化療，才終於在今年年中進入等待骨髓移植的流程，不過雖然透過配對成功找到捐髓者，但首次骨髓移植後，白血球指數無法有效下降，只能宣告失敗，繼續等待新的移植。

潘忠韋的哥哥潘忠勳成為第二任捐髓者，移植至今接近1個月，白血球指數已降至正常值，可以回到普通病房，潘忠勳說：「白血球指數比較正常，還要再觀察，才知道有沒有成功，情況良好，但還沒說成功。」

潘忠韋罹病這一年來，大半時間都住在醫院中，與疾病對抗，潘忠勳在旁看著已經很心疼，自己在捐髓時住院的經驗，更加感同身受，潘忠勳說：「我去住一個禮拜就很痛苦了，全身麻醉不能動，一醒來躺在床上好痛苦。」

至於何時才能宣告移植成功，潘忠勳表示，仍要等醫生評估，近來治療方式已經很先進，潘忠韋目前已經化療結束，不過仍要等到白血球功能正常，才能避免復發，因此需透過骨髓移植幫助。