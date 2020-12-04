日職／吳念庭加薪200萬日圓 新球季目標成西武主力

日本職棒西武獅隊台灣好手吳念庭明年年薪獲加薪200萬日圓（約新台幣54萬元），吳念庭明年目標是成為「山賊打線」中的主力打者，任何位置都可以守，希望成為球隊需要的選手。

吳念庭2016年開始效力西武，日本媒體報導指出，經過加薪後，明年年薪推估為880萬日圓（約新台幣237萬元）。

本季吳念庭在一軍出賽51場是生涯新高，主要是替補選手，以代跑或代守為主，44打數敲出10支安打，送回5分打點，打擊率2成27；尤其球季最後3場比賽敲出5支安打、送回4分，表現搶眼。

談到本季的收穫，吳念庭表示，「球季末最後3場比賽我得到了先發機會，下個球季會努力延續這樣的表現。」對於明年的目標，吳念庭說：「還沒有放棄成為主力的目標，為了成為固定先發會更加努力。」

吳念庭內野每個位置都可以守，是球隊可以靈活運用的工具人，他表示，「如果任何位置有機會都想嘗試，如果能成為球隊需要的選手就太好了。」