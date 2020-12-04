中職／下一位轉隊成功的自由球員 張志豪最有機會

賴鴻誠轉隊後，張志豪成為下一位有可能轉隊成功的自由球員，之前已有球隊和他初步接觸，下周會有比較明朗的答案。

張志豪在中職資歷11年，都待在兄弟（兄弟象、中信兄弟）隊，今年季後宣告行使自由球員權利，他今年月薪56萬元，以125%的補償金計算，轉隊費為840萬元。

兄弟希望留下張志豪，本周雙方已見過面，但並未談到詳細價碼，若沒意外，下周還會安排碰面，有可能進一步提出留人條件。

張志豪在兄弟的戰力價值、人氣有目共睹，球團當然要全力留人，但能否開出符合球星價值的條件，值得觀察。

依照張志豪的表現、紀錄，拿到複數年合約並不困難，月薪65到70萬元都算合理價碼，在自由市場的留人、搶人大戰，還有得看。

悍將隊賴鴻誠轉投效樂天桃猿隊，若簽回另名FA林宥穎後，還有一個自由球員可找的額度，出手爭奪張志豪也不會讓人意外，符合球隊戰力所需。