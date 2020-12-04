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中職／猿隊提交25人名單 悍將隊討論後再選擇補償方案
樂天桃猿隊和賴鴻誠簽下合約，並依規定提出25人保護名單外之名單給富邦悍將隊參考，悍將隊可選擇拿390萬元轉隊費，或是234萬元轉隊費及一名不在保護名單內的球員。
依中職自由球員轉隊規定，獲得自由球員的球隊，需支付給原球隊喪失之球員最後一年年度薪資總額125%的補償金（轉隊費）。
此外，原屬球團也可選擇其他補償方案，以賴鴻誠今年年薪總額75%為補償金（轉隊費），另加上桃猿隊25人名單外的一位球員。
賴鴻誠本季月薪26萬元，悍將隊若選擇年薪125％作為補償金，可拿到390萬元轉隊費，若執行另種選擇，轉隊費降為234萬元、加上一名非保護名單內的球員。
猿隊已送出25人名單，悍將隊將再行公布補償選擇方案。依照規定，必須在7個工作天內完成，12月15日前得做出決定。
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