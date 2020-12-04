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棒球／第一屆橋仔頭盃社區棒球賽 5日在高市開打

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
第一屆橋仔頭盃社區棒球邀請賽明天開打。圖／高市橋仔頭棒球發展協會提供
第一屆橋仔頭盃社區棒球邀請賽明天開打。圖／高市橋仔頭棒球發展協會提供

第一屆橋仔頭盃社區棒球邀請賽，明天在高雄市橋頭區國慶青埔棒球場開打，共有來自高雄及台南的18支球隊、數百名親子共襄盛舉。

高市橋仔頭棒球發展協會理事長張懿文期許參賽小選手不要在乎勝敗，「應該樂當其中，透過與友隊交流而更熱愛棒球」。

張懿文表示，棒球可以表現自我的技術，也講求團隊合作，比賽是驗收訓練成果，「如果贏球，不能驕傲，因為要更努力精進技術；如果輸球，千萬別氣餒，因為同樣要努力求進步」。

張懿文是職棒中信兄弟隊球星許基宏的母親，她與統一獅球團課長何信標，在去年7月13日合力催生高市橋仔頭社區棒球隊，並成立橋仔頭棒球發展協會。

許基宏明天將到場力挺母親，此外，統一獅隊總教練林岳平、中華棒協副理事長余政憲等人，也會到球場幫小選手加油打氣。

高市橋仔頭棒球發展協會與小選手合影。圖／高市橋仔頭棒球發展協會提供
高市橋仔頭棒球發展協會與小選手合影。圖／高市橋仔頭棒球發展協會提供

棒球 統一獅 許基宏

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