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日職／2021球季各隊恢復打143場 東奧期間停賽4周

中央社 / 台北4日電
日本職棒今天公布明年球季賽程，將於3月26日開打，賽程恢復至每隊打143場。 路透
日本職棒今天公布明年球季賽程，將於3月26日開打，賽程恢復至每隊打143場。 路透

日本職棒今天公布明年球季賽程，將於3月26日開打，賽程恢復至每隊打143場，並因應東京奧運，於7月19日開始停賽近4個星期，不過視疫情狀況還有可能調整。

日職本季受到武漢肺炎疫情影響，延後至6月19日才開打，且賽程縮減至每隊120場；不過日職今天公布，明年球季將恢復到各隊143場，將於3月26日開打。

日職明年開幕當天，太平洋聯盟分別由軟銀鷹對上千葉羅德、西武獅對上歐力士猛牛、樂天金鷲對上日本火腿隊；中央聯盟則是讀賣巨人對上橫濱DeNA、養樂多燕子對上阪神虎、廣島鯉魚對上中日龍隊。

因為疫情今年聯盟交流賽並沒有進行，不過明年也將恢復，自5月25日開打，各隊將與6支球隊各進行3場賽事，共18場比賽。因應東京奧運，日職將於7月19日至8月12日停賽，但若東京奧運明年仍然受疫情影響無法舉行，則有可能調整賽程。

養樂多燕子 歐力士猛牛 西武獅

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