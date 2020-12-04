棒球／陳重羽第一次當教練 分享自己的慘痛感受

陳重羽第一次擔任訓練營教練，最想告訴這些青棒球員，「自己以前沒認真做、沒做好，進來職棒後才會遇到這些瓶頸，不希望他們也發生這種事情。」

陳重羽守備狀況不穩定，蹲捕時球隊贏球機率低，都是鄉民經常來拿說嘴的事情，他也知道自己的不足，休季期間提前開始訓練備戰。

總冠軍賽結束沒多久，陳重羽從11月22號開始練習，「沒有什麼休息，趁休季時、把不足的地方多練一點，接球、擋球、阻殺做得更扎實會更好」。

獅隊目前在冬訓陳重羽，參加的都是年輕球員，他視為一不在名單內、自主去球場訓練的球員，因為不想再有「後悔」的感覺。

現在認真努力多做點，「不好的時候、就可以坦然接受」，陳重羽說：「不希望坐在下面、問自己為什麼沒上去比賽，所以要提早開始練。」

回到母校（國體大）的感覺很特別，尤其是第一次參與「棒球教室」，而且還是當教練，「畢竟自己還在學，希望從中學習經驗，對我幫助也很大」。

青棒都是短期比賽，守備的扎實度很重要，可能一個接不好、失誤，比賽就沒了，陳重羽說：「接球、檔球基本動作很重要。」