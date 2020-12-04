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棒球／郭泓志最重要的分享 「用快樂的心態去訓練」
第一次主導、設計訓練課程，郭泓志希望帶給青棒球員不同的學習方式，「用快樂的心態去訓練，是很重要的事」。
郭泓志在投捕訓練只講觀念、分享心得，「訓練重點放在投手蓄力加速跟平衡，藉由彈力帶、基本動作持續去維持，下盤愈穩定，投球力量、速度都更會好」。
明天有室內課程，郭泓志要主講，「要和大家分享、踏進球場之前，投手、打者對決心理在想什麼」，他認為心理建設很重要，「心理建設好，比賽就不會緊張，就能用自己的方式去做好」。
郭泓志在1個月前接到訓練營通知，「立刻開始著手設計，近年都在訓練這塊領域，不會陌生」，他在意的是，如何在帶大團體時、讓活動更快樂、更舒服。
郭泓志認為，青棒階段要有快樂的學習心態，「能帶給他們快樂學習方法、願意持續去做，是訓練營最重要的事，希望可以長期維持，在未來的3到5年找到自己的方法」。
球員時代，郭泓志也參加過訓練營，「當時都在投球技術上加強」，現在自己當講師，不會強調投球技術、修改動作，藉由訓練做。「因為每個人都有特色」。
郭泓志換一種方式去指導後進，「怎麼把自己的特色、藉由平常生活訓練重點發揮出來」。
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