棒球／回職棒任教練 郭泓志並不排斥

郭泓志離開職棒兩年，依然持續訓練，「訓練量比當球員多兩倍，投140公里不難」，但他無意再回投手丘，對擔任教練則不排斥。

過往，郭泓志都是第一位到球場訓練的球員，練習量已經不少，現在更大，「差別在於輕鬆做，做各種不同的嘗試」。

現在的投球機會不多，但在陪訓時依然要投球，速度不比以往，但突破140公里不是難事，郭泓志想藉此告訴大家，「連我都可以（訓練）有效果，只要肯花時間，一定可以辦得到」。

郭泓志在2015年回老家台南，開設有棒球訓練、多功能複合式的「斯博森運動會館」，球季結束有不少住南部球員會去訓練，他都能竭盡所能提供協助。

郭泓志說：「球員在好的時候不會多想，反而在低潮時最容易接受（訓練、觀念）。」

球員遇到問題，郭泓志會先透過聊天方式了解狀況，「知道他們想要練什麼、改變什麼、這一年的低潮是什麼」，在一起找出可以改變的訓練方式、準備好持續接受挑戰。

「面對工作的缺失怎麼進步、解決」，這是郭泓志的日常，他說：「職業球員很辛苦，可能幾個月、半年就失去工作，平常準備很重要，我能做的，就是盡量協助他們。」

郭泓志全心投入訓練行業，最大的目標是替球員開闢「捷徑」，「不用再像我們以前一樣，得花很多錢出國才能學」。

若有機會回職棒擔任教練，郭泓志不排除這個可能性，「這兩年持續充實自己，和國外講師合作、請來當教練、自己去學習，把各種訓練方式、觀念盡量融合在一起，直接分享給有需要的人」。