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棒球／6搶1奧運資格賽 預定6月14日在台灣開打

聯合報 / 記者婁靖平／龜山即時報導
奧運棒球6搶1資格賽預定於6月14日於台灣舉行。 聯合報系資料照
奧運棒球6搶1資格賽預定於6月14日於台灣舉行。 聯合報系資料照

因新冠肺炎疫情影響，東京奧運棒球8搶1美洲資格賽、6搶1資格賽都未能如期開打，若疫情受控，美洲資格賽將在明年6月初開打，6搶1資格賽則於6月14日舉行。

根據目前規劃，原定在佛羅里達舉行的美洲資格賽，也有可能轉往古巴進行，賽事結束兩天後，需參加6搶1資格賽的球隊直接飛往台灣參賽。

中華棒協秘書長林宗成表示，國際棒壘球總會（WBSC）將在12月召開執委會，除了奧運資格賽相關議題，明年各項國際賽也會有相關討論。

8搶1美洲資格賽、6搶1資格賽原定今年3、4月開打，但受到疫情影響順延，一開始延到6月17到21日舉行，但因疫情依然嚴峻，再改到明年。

6搶1資格賽預定在台中洲際、斗六棒球場開打。

至於順延到明年的亞洲青棒賽，也暫定4月舉行，參賽球員以去年選出的代表隊為班底，若已進入職棒，個人有意願、球團也放行，仍可參賽。

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