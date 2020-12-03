威力盃／最愛王建民、王柏融 桃園范博超有疑問想請教

花蓮台彩威力盃少棒賽今天開打，桃園市隊首戰面對實力不弱的新北市隊，就以7：0在5局提前結束比賽，展現衛冕氣勢，直接壓出兩大左投，先發范博超投4局無失分拿下勝投，劉任右後援1局無失分，未讓對手敲出任何一支安打。

桃園總教練李國強表示，新北市其實整體不弱，相比來說我們投手太好，很放心，後面還有6、7位投手未登板，左投范博超、劉任右與黃宇放在全國都是排名在前，另外還有邱澤、柯竣恩、饒又語都不錯，可以看對手去安排投手。

就讀仁善國小六年級的范博超被教練稱讚是「仁善王牌」，范博超聽到有些難為情，回答：「不好意思說。」反而認為同場出賽的龜山國小劉任右準度、球速都比自己好。

被問到有沒有偶像？范博超的答案是王柏融，不過若是投手，則把票投王建民，雖然沒看過王建民投球，范博超說：「聽說他很厲害，覺得是世界上最好的投手。」