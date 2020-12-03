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威力盃／兒子也蹲捕 高政華準備好踩剎車
統一獅隊教練高政華今天現身花蓮台彩威力盃場邊，不是當球探，而是為自己的兒子高宥綸加油，當初知道兒子也有意走上同一條路，高政華只想說：「打棒球真的很辛苦。」
高政華在2000年加入統一獅隊擔任捕手，效力11年來雖然都有一軍出賽紀錄，但未能長期卡住一號先發，在2011年引退，轉任獅隊教練職務，現為二軍復健兼體能教練。
高宥綸耳濡目染下，也想像爸爸一樣當捕手，高政華曾經踩過煞車，到國小二年級為止，都只讓高宥綸加入足球隊，到三年級高宥綸仍未放棄棒球夢，高政華只好幫他打聽學校，在四年級加入協進國小少棒隊。
高政華解釋，讓高宥綸去踢足球是因為足球比較累，如果能撐過，就通過考驗；未加入球隊前，都跟著高政華玩球，所以高宥綸愛上當捕手的感覺，他說：「看爸爸打球很帥，所以想打。」
台南市隊這次組成7校聯軍，高宥綸今天雖未出賽，但能入選已不容易，高政華在場邊雖然也希望孩子有些貢獻，不過卻也認為是機會教育，「讓他知道這個環境不簡單，比賽下場就是這9個人，要把心理先建設好」。
高政華隨時準備踩下另一個煞車，他與太太都要求孩子兼顧課業，也告訴高宥綸「功課沒寫完」、「成績落後太多」就不能打球，高政華說：「到了國中還是以讀書為主，有興趣就繼續走，功課不好，抱歉，我會幫你煞車，打棒球真的很辛苦。」
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