威力盃／台南陳金豐會投球 對陳金鋒不太熟

花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天開打，台南市隊有個陳金豐，名字與「鋒哥」陳金鋒同音，兩人也都是台南人，也同樣在小時候就有超齡的球技，不同的是，這個金豐是投打二刀流，喜歡的球員是統一獅隊陳傑憲。

台南市今天以8：6擊敗新竹縣，打第一棒的陳金豐表現全能，攻擊面上，3打數敲出2安，都是二壘打，另有1次保送，貢獻3打點、3得分；守備上，一場比賽中右外野、游擊、捕手都守過。

4局開始，陳金豐更登板投球，繳出3局無失分的成績，僅被敲出1支安打，還送出4次三振，登板時球隊僅領先一分，不過陳金豐沒有太多緊張的感覺，只想著：「一定要贏。」

名字與「台灣巨砲」同音，難免受到關注，不過小學六年級的陳金豐對陳金鋒不算太熟，從小就是獅迷的他，打擊的偶像是陳傑憲，投球偶像則是大谷翔平，至於陳金鋒呢？陳金豐說：「還好。」

陳金豐幼稚園時在家裡看統一獅隊的比賽，開始對棒球產生興趣，一年級就加入公園國小的球隊，之前在盃賽中曾被測到119公里的球速，自己比較喜歡投球，不過投打哪個表現比較好？他說：「這個要問教練。」

陳金豐的表現讓台南市隊總教練蘇煒智稱讚：「技術層面很突出，不像是國小生，偏偏他就是小六生，當打者時是球隊攻擊重心，當投手也是教練倚賴的選手。」

蘇煒智觀察，陳金豐懂得用腦袋投球，不會只想拚三振反而會調整節奏去擾亂打者，遇到亂流懂得放慢腳步，也會觀察打者站位去攻擊內外角。

台南市今年由台南市棒委會主導，組成永信、立人、安慶、文元、公園、崇學、協進等7所學校的聯隊，蘇煒智特別選擇陳金豐擔任隊長，「因為他跟球員很融入，很會去帶動氣氛，可能就是個性關係吧，浪漫浪漫的」。