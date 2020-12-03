快訊

《想見你》紅到韓國，主題曲呢？台劇原聲帶外銷現況

神秘人電話檢舉信功安檢「有問題」 反追查竟留下假資料

聽新聞
test
0:00 / 0:00

威力盃／台南陳金豐會投球 對陳金鋒不太熟

聯合報 / 記者蘇志畬／花蓮即時報導
花蓮台彩威力盃全國少棒賽開打，台南市隊陳金豐後援3局無失分。記者蘇志畬／攝影
花蓮台彩威力盃全國少棒賽開打，台南市隊陳金豐後援3局無失分。記者蘇志畬／攝影

花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天開打，台南市隊有個陳金豐，名字與「鋒哥」陳金鋒同音，兩人也都是台南人，也同樣在小時候就有超齡的球技，不同的是，這個金豐是投打二刀流，喜歡的球員是統一獅陳傑憲

台南市今天以8：6擊敗新竹縣，打第一棒的陳金豐表現全能，攻擊面上，3打數敲出2安，都是二壘打，另有1次保送，貢獻3打點、3得分；守備上，一場比賽中右外野、游擊、捕手都守過。

4局開始，陳金豐更登板投球，繳出3局無失分的成績，僅被敲出1支安打，還送出4次三振，登板時球隊僅領先一分，不過陳金豐沒有太多緊張的感覺，只想著：「一定要贏。」

名字與「台灣巨砲」同音，難免受到關注，不過小學六年級的陳金豐對陳金鋒不算太熟，從小就是獅迷的他，打擊的偶像是陳傑憲，投球偶像則是大谷翔平，至於陳金鋒呢？陳金豐說：「還好。」

陳金豐幼稚園時在家裡看統一獅隊的比賽，開始對棒球產生興趣，一年級就加入公園國小的球隊，之前在盃賽中曾被測到119公里的球速，自己比較喜歡投球，不過投打哪個表現比較好？他說：「這個要問教練。」

陳金豐的表現讓台南市隊總教練蘇煒智稱讚：「技術層面很突出，不像是國小生，偏偏他就是小六生，當打者時是球隊攻擊重心，當投手也是教練倚賴的選手。」

蘇煒智觀察，陳金豐懂得用腦袋投球，不會只想拚三振反而會調整節奏去擾亂打者，遇到亂流懂得放慢腳步，也會觀察打者站位去攻擊內外角。

台南市今年由台南市棒委會主導，組成永信、立人、安慶、文元、公園、崇學、協進等7所學校的聯隊，蘇煒智特別選擇陳金豐擔任隊長，「因為他跟球員很融入，很會去帶動氣氛，可能就是個性關係吧，浪漫浪漫的」。

陳金鋒 統一獅 陳傑憲

延伸閱讀

中職／擴編選秀奢望廖健富 葉總：但他沒出來啊…

中職／獅隊3帥全說感謝他 郭俊佑：是我比較幸運

中職／3帥一起獲獎有價值 陳傑憲：比賽當鬼、私下要帥

中職／無緣MVP 陳傑憲建議看專長評估

相關新聞

中職／悍將借重陳瑞振基層經驗 與余文彬建立二軍系統

中職富邦悍將二軍教練團異動，領隊蔡承儒今天表示，首席教練陳瑞振有基層經驗，可協助高中畢業選手，加上新任二軍總教練余文彬對...

日職／「無援護症」纏身 陳偉殷仍是市場大熱門

「勝投數看不出一個投手的真正實力。」在賽伯計量學廣泛用於棒球的現代，這句話幾乎變成常識存在球迷們的腦中。勝投並不是投手可以控制的領域，「有實力卻無法拿下勝利的投手」開始被球迷們討論起來，在大聯盟打滾9

中職／悍將二軍教練團調整 總仔升余文彬、首席找陳瑞振

富邦悍將隊二軍教練團陣容做出調整，聘請前兄弟象總教練陳瑞振擔任二軍首席

日職／阪神放話搶人 陳偉殷出關等好消息

台灣左投陳偉殷回台後，在今天結束隔離正式「出關」，成為自由契約球員的他，不僅原所屬的羅德隊仍在交涉中，阪神隊今天也表明搶...

威力盃／台南陳金豐會投球 對陳金鋒不太熟

花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天開打，台南市隊有個陳金豐，名字與「鋒哥」陳金鋒同音，兩人也都是台南人，也同樣在小時候就有超齡...

中職／疫情影響悍將收入少3千萬 強調不會虧待選手

中職富邦悍將領隊蔡承儒今天出席與嘉義市政府簽署訓練基地合作協定記者會時表示，受到疫情影響，球隊本季收入減少3000萬元，...

中職／富邦悍將目標補強2、3人 自由球員仍洽談中

中職富邦悍將今年釋出12人，不過領隊蔡承儒今天表示，目標開季前再補強2至3人，別隊釋出的球員也會考慮；至於有可能轉隊的自...

中職／陳瑞振回歸聯手洪一中 富邦打造鐵血教練團

富邦悍將二軍教練團改組，邀請前中信兄弟總教頭陳瑞振擔任二軍首席教練，陳瑞振相隔六年回歸中職賽場。 這是職業生涯只為兄弟效力的陳瑞振第一次披上別隊球衣，09年接任教練後隔年便率隊拿下總冠軍，但後續

韓職／對回鍋大聯盟沒興趣 三振王史崔利續留韓職

前大聯盟投手的史崔利（Dan Straily），今年轉戰韓國職棒第一年就奪下聯盟三振王，有大聯盟球隊表達興趣有意網羅回鍋，但史崔利選擇以一年120萬美元（約3452萬台幣）續留韓職樂天巨人隊。

中職／富邦悍將與嘉義市合作 盼打造完整訓練基地

中職富邦悍將今天與嘉義市政府簽署訓練基地合作協定，嘉義市立棒球場整修，悍將領隊蔡承儒認為場地、觀眾席都相當好，會用作二軍...

中職／ 萊福力送福利！不打墨西哥聯盟只為兄弟

中信兄弟隊投手萊福力在2020賽季因傷缺席，當時考量萊福力對球隊貢獻，延長合約至明年，今年剩下時間專心復健，也因此將不會出席在墨西哥太平洋聯盟馬薩特蘭馴鹿隊的賽事。 萊福力因肩膀發炎在七月十一日

中職／悍將人事異動 找陳瑞振擔任二軍首席教練

中職富邦悍將今天公布首波二軍教練團人事調整，前兄弟象總教練、之後到業餘執教的陳瑞振回歸中職，擔任悍將二軍首席教練，二軍總...

熱門新聞

NBA／真的換了！ 火箭衛少與巫師沃爾互換東家

NBA／兩年8500萬美元 詹姆斯提前續約湖人

NBA／利安吉洛加入活塞 鮑爾三兄弟齊聚聯盟

日職／「無援護症」纏身 陳偉殷仍是市場大熱門

NBA／湖人補強有感 詹皇有信心連霸

中職／悍將人事異動 找陳瑞振擔任二軍首席教練

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。