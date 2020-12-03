中職／悍將借重陳瑞振基層經驗 與余文彬建立二軍系統

中職富邦悍將二軍教練團異動，領隊蔡承儒今天表示，首席教練陳瑞振有基層經驗，可協助高中畢業選手，加上新任二軍總教練余文彬對選手培養有想法，2人搭配建立二軍系統。

富邦悍將今天公布首波二軍教練團異動，找陳瑞振回中職擔任悍將二軍首席教練。陳瑞振曾擔任過兄弟象隊總教練，2014年離開職棒圈後，先後到美和中學、東石高中青棒隊擔任教練，也曾在中國江蘇隊擔任教練。

蔡承儒表示，陳瑞振過去有5年基層教練經驗，「二軍有很多高中畢業生，他比較了解這些球員需要什麼、怎麼去溝通，可以提供很大協助，另外在守備的專長也可以幫忙精進。」

原二軍投手教練余文彬升任二軍總教練，蔡承儒說明，余文彬很了解二軍的狀況，且跟過很多不同的總教練、外籍教練，學習很多。蔡承儒說：「觀察他在跟選手溝通、幫助選手調整都做得很好，希望能借重這些經驗，建立二軍系統，做更好的規劃，他在選手培養這塊很有想法，很適合跟陳瑞振一起搭配。」

悍將會在明年1月公布第2波二軍教練團人選，希望再各找1名打擊、投手教練，本土或外籍還不確定，原二軍打擊教練杜西不續任；至於一軍教練團，蔡承儒說不會有太大變動，但一軍外籍投手教練沙諾不續約。