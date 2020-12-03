中職／疫情影響悍將收入少3千萬 強調不會虧待選手

中職富邦悍將領隊蔡承儒今天出席與嘉義市政府簽署訓練基地合作協定記者會時表示，受到疫情影響，球隊本季收入減少3000萬元，希望球員多體諒，但也強調絕對不會虧待選手。

中職各球團今年受到疫情影響，票房、贊助收入都減少。蔡承儒表示，悍將本季收入少了約新台幣3000萬元，他指出，今年3月疫情爆發時，很多贊助廠商都不簽約了，他笑說：「希望對棒球有興趣的公司，可以贊助我們球隊。」

各球隊將開始與球員談新球季合約，對於悍將明年整體薪資，蔡承儒說：「共體時艱是比較難，台灣沒這個文化，但就多體諒球團一下，加上今年沒拿冠軍。」不過蔡承儒強調，一定不會虧待球員，「我們還是會盡量讓球員拿舒適的薪水。」

悍將隊球員高國輝今天也有出席記者會，他本季出賽97場，343打數敲出104支安打，其中轟出25發全壘打是自2017年以來最多，打擊率3成03，被傷勢困擾3年後獲得本季東山再起獎。

高國輝表示，目前是在師大進行自主訓練，希望春訓開始前先把身體狀況調整好。至於新球季談約，高國輝指出，目前還沒開始與球團談，「可能因為擴編選秀的關係比較晚一點，但應該會有好消息。」