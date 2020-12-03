快訊

蜂群襲機！印度客機宛如破大洞 網笑問：裡面有蜂蜜鬆餅？

一試定生死？南韓49萬考生硬拚疫情的肅殺「大學聯考日」

中職／富邦悍將目標補強2、3人 自由球員仍洽談中

中央社 / 嘉義3日電
富邦悍將領隊蔡承儒。 富邦悍將提供
富邦悍將領隊蔡承儒。 富邦悍將提供

中職富邦悍將今年釋出12人，不過領隊蔡承儒今天表示，目標開季前再補強2至3人，別隊釋出的球員也會考慮；至於有可能轉隊的自由球員賴鴻誠，蔡承儒則說還在洽談中。

悍將球季末釋出多達12名選手，包括陳冠傑（原名陳品學）、倪福德、黃亦志等人。蔡承儒表示，釋出的球員都是待在二軍比較多，由二軍教練團提出名單，說明原因、球員狀況後，球團評估是否合理、適不適合長期發展，「畢竟空間還是有限，配合球團預算、未來補強計畫」。

釋出12人之後，悍將本土球員只剩55人，若加上自由球員是57人。蔡承儒指出，過去3年球隊人數都在往上累積，今年釋出球員後雖然大幅減少，但還是目標開季在64人左右（含洋將）。對於補強計畫，蔡承儒說：「釋出是第一步，但我們都會有相對規劃和策略，預計再補2、3人，別隊釋出的也會試試看。」

至於2名自由球員林宥穎、賴鴻誠，蔡承儒表示尚未有結果，但都有在洽談，「結果如何還沒有確定，等正式定案就會再對外公布。」不過外傳樂天桃猿隊已經開合約爭取賴鴻誠，蔡承儒指出，如果有1人沒有留下，就有空間找別隊的自由球員。之前總教練洪一中曾表達對中信兄弟的張志豪有興趣。

聯盟日前更改規章解釋，每支球隊包含原球團只能簽2名自由球員，意即若簽回林宥穎、賴鴻誠，就無法再簽其他自由球員。蔡承儒指出，「這樣限制當然是比較多，或許有一些可以再調整的空間，加上今年自由球員跟擴編選秀是同一個時間，FA原本很單純變得複雜，這方面配套未來可以討論」。

蔡承儒 自由球員 賴鴻誠

延伸閱讀

中職／富邦悍將與嘉義市合作 盼打造完整訓練基地

中職富邦進駐嘉義市 蔡承儒：一、二軍都會安排比賽

中職／只是想知道自己價值 賴鴻誠當FA成敗自己承擔

中職／球員提FA護主 龍隊付錢吃悶虧？

相關新聞

日職／「無援護症」纏身 陳偉殷仍是市場大熱門

「勝投數看不出一個投手的真正實力。」在賽伯計量學廣泛用於棒球的現代，這句話幾乎變成常識存在球迷們的腦中。勝投並不是投手可以控制的領域，「有實力卻無法拿下勝利的投手」開始被球迷們討論起來，在大聯盟打滾9

中職／悍將二軍教練團調整 總仔升余文彬、首席找陳瑞振

富邦悍將隊二軍教練團陣容做出調整，聘請前兄弟象總教練陳瑞振擔任二軍首席

日職／阪神放話搶人 陳偉殷出關等好消息

台灣左投陳偉殷回台後，在今天結束隔離正式「出關」，成為自由契約球員的他，不僅原所屬的羅德隊仍在交涉中，阪神隊今天也表明搶...

中職／富邦悍將目標補強2、3人 自由球員仍洽談中

中職富邦悍將今年釋出12人，不過領隊蔡承儒今天表示，目標開季前再補強2至3人，別隊釋出的球員也會考慮；至於有可能轉隊的自...

中職／陳瑞振回歸聯手洪一中 富邦打造鐵血教練團

富邦悍將二軍教練團改組，邀請前中信兄弟總教頭陳瑞振擔任二軍首席教練，陳瑞振相隔六年回歸中職賽場。 這是職業生涯只為兄弟效力的陳瑞振第一次披上別隊球衣，09年接任教練後隔年便率隊拿下總冠軍，但後續

韓職／對回鍋大聯盟沒興趣 三振王史崔利續留韓職

前大聯盟投手的史崔利（Dan Straily），今年轉戰韓國職棒第一年就奪下聯盟三振王，有大聯盟球隊表達興趣有意網羅回鍋，但史崔利選擇以一年120萬美元（約3452萬台幣）續留韓職樂天巨人隊。

中職／富邦悍將與嘉義市合作 盼打造完整訓練基地

中職富邦悍將今天與嘉義市政府簽署訓練基地合作協定，嘉義市立棒球場整修，悍將領隊蔡承儒認為場地、觀眾席都相當好，會用作二軍...

中職／ 萊福力送福利！不打墨西哥聯盟只為兄弟

中信兄弟隊投手萊福力在2020賽季因傷缺席，當時考量萊福力對球隊貢獻，延長合約至明年，今年剩下時間專心復健，也因此將不會出席在墨西哥太平洋聯盟馬薩特蘭馴鹿隊的賽事。 萊福力因肩膀發炎在七月十一日

中職／悍將人事異動 找陳瑞振擔任二軍首席教練

中職富邦悍將今天公布首波二軍教練團人事調整，前兄弟象總教練、之後到業餘執教的陳瑞振回歸中職，擔任悍將二軍首席教練，二軍總...

中職／走了悍將 換獅隊來高雄春訓

富邦悍將隊訓練基地「出走」，換統一獅隊「來去」高雄市，明年春訓場地除了原有的台南棒球場外，也將位於高雄橋頭的國慶青埔棒球...

日職／陳偉殷成自由契約球員 羅德：持續交涉

台灣左投陳偉殷今天經過公告，正式成為日本職棒自由契約球員，開放各隊角逐，外傳阪神隊有可能競爭，巨人、樂天隊則有進補空間，...

日職／阪神確定不與呂彥青續約 持續尋找日職機會

日本職棒今天公布契約保留選手名簿，阪神虎隊左投呂彥青並不在名簿中，確定明年不會與阪神續約，3年阪神生涯結束，不過呂彥青的...

熱門新聞

NBA／真的換了！ 火箭衛少與巫師沃爾互換東家

SBL／拆辮子有效！ 裕隆喬丹女婿驚險通過身高量測

NBA／兩年8500萬美元 詹姆斯提前續約湖人

日職／自由契約球員名單 陳偉殷、呂彥青入列

NBA／利安吉洛加入活塞 鮑爾三兄弟齊聚聯盟

NBA／貝頓正式加盟快艇 改披33號球衣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。