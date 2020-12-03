中職／富邦悍將目標補強2、3人 自由球員仍洽談中

中職富邦悍將今年釋出12人，不過領隊蔡承儒今天表示，目標開季前再補強2至3人，別隊釋出的球員也會考慮；至於有可能轉隊的自由球員賴鴻誠，蔡承儒則說還在洽談中。

悍將球季末釋出多達12名選手，包括陳冠傑（原名陳品學）、倪福德、黃亦志等人。蔡承儒表示，釋出的球員都是待在二軍比較多，由二軍教練團提出名單，說明原因、球員狀況後，球團評估是否合理、適不適合長期發展，「畢竟空間還是有限，配合球團預算、未來補強計畫」。

釋出12人之後，悍將本土球員只剩55人，若加上自由球員是57人。蔡承儒指出，過去3年球隊人數都在往上累積，今年釋出球員後雖然大幅減少，但還是目標開季在64人左右（含洋將）。對於補強計畫，蔡承儒說：「釋出是第一步，但我們都會有相對規劃和策略，預計再補2、3人，別隊釋出的也會試試看。」

至於2名自由球員林宥穎、賴鴻誠，蔡承儒表示尚未有結果，但都有在洽談，「結果如何還沒有確定，等正式定案就會再對外公布。」不過外傳樂天桃猿隊已經開合約爭取賴鴻誠，蔡承儒指出，如果有1人沒有留下，就有空間找別隊的自由球員。之前總教練洪一中曾表達對中信兄弟的張志豪有興趣。

聯盟日前更改規章解釋，每支球隊包含原球團只能簽2名自由球員，意即若簽回林宥穎、賴鴻誠，就無法再簽其他自由球員。蔡承儒指出，「這樣限制當然是比較多，或許有一些可以再調整的空間，加上今年自由球員跟擴編選秀是同一個時間，FA原本很單純變得複雜，這方面配套未來可以討論」。