快訊

蜂群襲機！印度客機宛如破大洞 網笑問：裡面有蜂蜜鬆餅？

一試定生死？南韓49萬考生硬拚疫情的肅殺「大學聯考日」

中職／富邦悍將與嘉義市合作 盼打造完整訓練基地

中央社 / 嘉義3日電
富邦悍將領隊蔡承儒(左二起)、副領隊陳昭如、嘉義市長黃敏惠、悍將總教練洪一中、悍將球星高國輝。 富邦悍將提供
富邦悍將領隊蔡承儒(左二起)、副領隊陳昭如、嘉義市長黃敏惠、悍將總教練洪一中、悍將球星高國輝。 富邦悍將提供

中職富邦悍將今天與嘉義市政府簽署訓練基地合作協定，嘉義市立棒球場整修，悍將領隊蔡承儒認為場地、觀眾席都相當好，會用作二軍及自辦熱身賽，未來也希望打造完整訓練基地。

悍將原本春訓都是在高雄燕巢球場，明年起將移到嘉義。蔡承儒表示，富邦集團在嘉義深耕多年，對嘉義印象非常好，「富邦經營球隊邁入第5年，一直在尋找比較適合球隊訓練的地方，上個月聽到嘉義市翻新市立棒球場，希望與職棒球隊合作，就趕緊下來拜會黃市長，感受到黃市長對於棒球發展的熱情。」

蔡承儒指出，到嘉義市立棒球場參觀時也看到市府的用心，包括紅土、草皮、排水、重訓室、水療防護、室內投打場地等都很完善，非常適合訓練；觀眾席上也翻新，包括座椅新增杯架、LED看板。

嘉義市立棒球場預計12月整修完成，蔡承儒說：「適合二軍比賽、自辦熱身賽，球迷除了看球以外，還可以促進觀光消費，這個合作只是一個開始。」悍將隊也會將二軍宿舍搬到嘉義，簽約年限則是還在洽談，不過一軍賽事還是會在新莊棒球場。

未來悍將希望在嘉義找一塊地，蓋完整的訓練基地，對此蔡承儒表示，副球場有請市府協助，目前有2個方案在評估，月底前可以決定。蔡承儒說：「希望長期找一塊地，我們要的地會比較大，主副球場加上宿舍跟室內重訓空間，附近的環境、交通也要是方便的，這個需要時間，比較複雜。」

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市是棒球的原鄉，盼與富邦悍將合作後，能重新讓這座充滿棒球歷史的棒球場，再次注入新活力，活絡地方運動風氣。

棒球 蔡承儒 富邦悍將

延伸閱讀

中職富邦進駐嘉義市 蔡承儒：一、二軍都會安排比賽

中職／悍將二軍教練團調整 總仔升余文彬、首席找陳瑞振

中職／悍將人事異動 找陳瑞振擔任二軍首席教練

草間彌生在嘉義？ 被貼滿防疫貼紙 文化局幽默回應

相關新聞

日職／「無援護症」纏身 陳偉殷仍是市場大熱門

「勝投數看不出一個投手的真正實力。」在賽伯計量學廣泛用於棒球的現代，這句話幾乎變成常識存在球迷們的腦中。勝投並不是投手可以控制的領域，「有實力卻無法拿下勝利的投手」開始被球迷們討論起來，在大聯盟打滾9

中職／悍將二軍教練團調整 總仔升余文彬、首席找陳瑞振

富邦悍將隊二軍教練團陣容做出調整，聘請前兄弟象總教練陳瑞振擔任二軍首席

日職／阪神放話搶人 陳偉殷出關等好消息

台灣左投陳偉殷回台後，在今天結束隔離正式「出關」，成為自由契約球員的他，不僅原所屬的羅德隊仍在交涉中，阪神隊今天也表明搶...

中職／富邦悍將目標補強2、3人 自由球員仍洽談中

中職富邦悍將今年釋出12人，不過領隊蔡承儒今天表示，目標開季前再補強2至3人，別隊釋出的球員也會考慮；至於有可能轉隊的自...

中職／陳瑞振回歸聯手洪一中 富邦打造鐵血教練團

富邦悍將二軍教練團改組，邀請前中信兄弟總教頭陳瑞振擔任二軍首席教練，陳瑞振相隔六年回歸中職賽場。 這是職業生涯只為兄弟效力的陳瑞振第一次披上別隊球衣，09年接任教練後隔年便率隊拿下總冠軍，但後續

韓職／對回鍋大聯盟沒興趣 三振王史崔利續留韓職

前大聯盟投手的史崔利（Dan Straily），今年轉戰韓國職棒第一年就奪下聯盟三振王，有大聯盟球隊表達興趣有意網羅回鍋，但史崔利選擇以一年120萬美元（約3452萬台幣）續留韓職樂天巨人隊。

中職／富邦悍將與嘉義市合作 盼打造完整訓練基地

中職富邦悍將今天與嘉義市政府簽署訓練基地合作協定，嘉義市立棒球場整修，悍將領隊蔡承儒認為場地、觀眾席都相當好，會用作二軍...

中職／ 萊福力送福利！不打墨西哥聯盟只為兄弟

中信兄弟隊投手萊福力在2020賽季因傷缺席，當時考量萊福力對球隊貢獻，延長合約至明年，今年剩下時間專心復健，也因此將不會出席在墨西哥太平洋聯盟馬薩特蘭馴鹿隊的賽事。 萊福力因肩膀發炎在七月十一日

中職／悍將人事異動 找陳瑞振擔任二軍首席教練

中職富邦悍將今天公布首波二軍教練團人事調整，前兄弟象總教練、之後到業餘執教的陳瑞振回歸中職，擔任悍將二軍首席教練，二軍總...

中職／走了悍將 換獅隊來高雄春訓

富邦悍將隊訓練基地「出走」，換統一獅隊「來去」高雄市，明年春訓場地除了原有的台南棒球場外，也將位於高雄橋頭的國慶青埔棒球...

日職／陳偉殷成自由契約球員 羅德：持續交涉

台灣左投陳偉殷今天經過公告，正式成為日本職棒自由契約球員，開放各隊角逐，外傳阪神隊有可能競爭，巨人、樂天隊則有進補空間，...

日職／阪神確定不與呂彥青續約 持續尋找日職機會

日本職棒今天公布契約保留選手名簿，阪神虎隊左投呂彥青並不在名簿中，確定明年不會與阪神續約，3年阪神生涯結束，不過呂彥青的...

熱門新聞

NBA／真的換了！ 火箭衛少與巫師沃爾互換東家

SBL／拆辮子有效！ 裕隆喬丹女婿驚險通過身高量測

NBA／兩年8500萬美元 詹姆斯提前續約湖人

日職／自由契約球員名單 陳偉殷、呂彥青入列

NBA／利安吉洛加入活塞 鮑爾三兄弟齊聚聯盟

NBA／貝頓正式加盟快艇 改披33號球衣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。