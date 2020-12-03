中職／富邦悍將與嘉義市合作 盼打造完整訓練基地

中職富邦悍將今天與嘉義市政府簽署訓練基地合作協定，嘉義市立棒球場整修，悍將領隊蔡承儒認為場地、觀眾席都相當好，會用作二軍及自辦熱身賽，未來也希望打造完整訓練基地。

悍將原本春訓都是在高雄燕巢球場，明年起將移到嘉義。蔡承儒表示，富邦集團在嘉義深耕多年，對嘉義印象非常好，「富邦經營球隊邁入第5年，一直在尋找比較適合球隊訓練的地方，上個月聽到嘉義市翻新市立棒球場，希望與職棒球隊合作，就趕緊下來拜會黃市長，感受到黃市長對於棒球發展的熱情。」

蔡承儒指出，到嘉義市立棒球場參觀時也看到市府的用心，包括紅土、草皮、排水、重訓室、水療防護、室內投打場地等都很完善，非常適合訓練；觀眾席上也翻新，包括座椅新增杯架、LED看板。

嘉義市立棒球場預計12月整修完成，蔡承儒說：「適合二軍比賽、自辦熱身賽，球迷除了看球以外，還可以促進觀光消費，這個合作只是一個開始。」悍將隊也會將二軍宿舍搬到嘉義，簽約年限則是還在洽談，不過一軍賽事還是會在新莊棒球場。

未來悍將希望在嘉義找一塊地，蓋完整的訓練基地，對此蔡承儒表示，副球場有請市府協助，目前有2個方案在評估，月底前可以決定。蔡承儒說：「希望長期找一塊地，我們要的地會比較大，主副球場加上宿舍跟室內重訓空間，附近的環境、交通也要是方便的，這個需要時間，比較複雜。」

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市是棒球的原鄉，盼與富邦悍將合作後，能重新讓這座充滿棒球歷史的棒球場，再次注入新活力，活絡地方運動風氣。