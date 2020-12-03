日職／「無援護症」纏身 陳偉殷仍是市場大熱門

「勝投數看不出一個投手的真正實力。」在賽伯計量學廣泛用於棒球的現代，這句話幾乎變成常識存在球迷們的腦中。勝投並不是投手可以控制的領域，「有實力卻無法拿下勝利的投手」開始被球迷們討論起來，在大聯盟打滾9年的陳偉殷就是典型一例，日媒則戲稱此為「無援護症」。

4場先發0勝3敗，光看此人們或許會在心中打上不及格的標籤，然而細看就會發現四場皆為優質先發，防禦率2.42，在陳先發的26局裡羅德隊的打線僅攻下了一分，是的，一分，這也難怪羅德的井口資仁監督會在賽季結束後向陳偉殷道歉，不管是再怎麼優秀的投手在隊友26局只得1分的援護下，要拿下勝利只能說巧婦難為無米之炊。

陳偉殷的無援護症早在中日龍時期就已「發作」，許多粉絲早有既視感，時間來到2009年，陳在開幕戰先發6局無失分，並且在隊友的6分援護下拿到首勝，看似是個好的開始，然而下一場他力投7局無失分，隊友卻沒提供任何支援，陳偉殷在受訪時提到：「這也是常有的事。」並表示不會想太多。

然而，接下來的7場比賽陳偉殷都繳出至少7局失3分以內的優質先發，這段期間ERA是橫掃千軍的1.55，看似外掛般的數據，勝負比竟是一勝兩敗，唯一的勝投還是陳偉殷獨自完封9局拿下的。

該季結束，陳偉殷整季防禦率1.54，同隊的吉見一起防禦率則是2.00，然而陳僅拿下8勝（4敗），其中4勝還是陳偉殷獨自完封得來，吉見足足有16勝。

2009年，陳偉殷整季防禦率1.54，同隊的吉見一起防禦率則是2.00，然而陳僅拿下8勝（4敗），其中4勝還是陳偉殷獨自完封得來，吉見足足有16勝。 報系資料照

弔詭的是，當年的中日龍打線名列雙聯盟第四，絕對稱不上是貧打球隊，無論是中日或羅德，都不能用「單單一季發生的特例」來看待這種現象，近年甚至有繼承陳偉殷的「陳二世」誕生，那便是歐力士的王牌山本由伸，今年繳出防禦率1.95的好成績，卻只拿下8勝6敗。

自1950年執行2聯盟制以後，防禦率2以下卻拿不到雙位數勝投歷史上僅有5位，陳偉殷和山本就是其二，兩人都是「無援護症」的重症患者。

陳偉殷在今年成為自由球員後受到許多球隊青睞，如果到了新球隊仍無法改善打線的支援狀況，或許就能證明此無援護傳說是真實存在的。