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中職／ 萊福力送福利！不打墨西哥聯盟只為兄弟

聯合新聞網 / 綜合報導
萊福力決定今年不加盟墨西哥太平洋聯盟的馬薩特蘭馴鹿隊。 聯合報系資料照
萊福力決定今年不加盟墨西哥太平洋聯盟的馬薩特蘭馴鹿隊。 聯合報系資料照

中信兄弟隊投手萊福力在2020賽季因傷缺席，當時考量萊福力對球隊貢獻，延長合約至明年，今年剩下時間專心復健，也因此將不會出席在墨西哥太平洋聯盟馬薩特蘭馴鹿隊的賽事。

萊福力因肩膀發炎在七月十一日降到二軍，原本合約僅到八月三十一日，但過去對球隊貢獻度不錯，出賽九場、八場先發，拿下六勝一敗，防禦率3.94，前兩年也分別貢獻7勝與10勝，也因此提早與其續約。

萊福力愛台灣的心表現在行動上，除了回國後拍影片替在台灣大賽奮鬥的隊友加油，過去他曾在墨西哥太平洋聯盟（10月-1月）出賽並表現優秀，曾獲17-18年的勝投王與年度最佳投手，然而今年萊福力決定專注於明年中職賽季，因此決定不加盟墨西哥太平洋聯盟的馬薩特蘭馴鹿隊。

墨西哥 復健 中信

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