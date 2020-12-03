中職／悍將二軍教練團調整 總仔升余文彬、首席找陳瑞振

富邦悍將隊二軍教練團陣容做出調整，聘請前兄弟象總教練陳瑞振擔任二軍首席教練，余文彬升任二軍總教練，原二軍投手教練一職則由褪下球員身分的蔡明晋接任。

悍將隊原二軍總教練施金典轉任二軍守備教練，原一軍管理徐育澄升任二軍外野教練，原外野教練許峰賓不續任，完整教練團名單將於明年一月正式公布。

悍將領隊蔡承儒表示，余文彬具有多年投手教練的歷練，過去也曾跟許多本土及外籍教練們合作過，對於投手培養及調整均有一定的想法及規劃，更與球員及教練團有良好的溝通。本次球團委任余文彬擔任二軍總教練，是希望借重他多年累積的經驗，搭配二軍教練團的補強調整，能夠建立完善的二軍農場系統，培養更多未來的一軍戰力。

陳瑞振基層教育經驗豐富，曾於美和中學、仰德科大、東石高中等學校執教，悍將陣中的吳世豪也曾接受過陳瑞振的指導。悍將球團表示，富邦邀請陳瑞振擔任二軍首席教練，期望能夠借重他多年來在學生棒球深耕的成果，幫助悍將陣中許多年輕球員成長，同時也借重陳瑞振在守備上的經驗，與回歸守備教練的施金典共同提升二軍選手的守備能力。

蔡明晋年初受傷後，悍將球團考量傷勢無法短期復原，與蔡明晋溝通後，今年季末開始協助投手調整，明年起正式擔任二軍投手教練，蔡明晋球員時期曾任先發、中繼、後援等不同角色，均可順利完成教練團託付之任務，加上與教練團及球員均可順暢溝通，能夠以他豐富的經驗協助年輕投手設定適的定位。

徐育澄2017年從球員轉任管理助理，不僅了解球員訓練及球隊運作方式，近年來更參與許多情蒐工作，對於球員培養、數據分析及訓練方式，可以提供球員更細膩的觀點，因此將徐育澄升任為二軍外野教練。