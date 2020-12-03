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中職／悍將人事異動 找陳瑞振擔任二軍首席教練

中央社 / 嘉義3日電
悍將找上前兄弟象總教練、之後到業餘執教的陳瑞振回歸中職，他將擔任悍將二軍首席教練。 聯合報系資料照
悍將找上前兄弟象總教練、之後到業餘執教的陳瑞振回歸中職，他將擔任悍將二軍首席教練。 聯合報系資料照

中職富邦悍將今天公布首波二軍教練團人事調整，前兄弟象總教練、之後到業餘執教的陳瑞振回歸中職，擔任悍將二軍首席教練，二軍總教練則由原二軍投手教練余文彬升任。

二軍總教練由余文彬升任，施金典轉任二軍守備教練，今年卸下球員身分的蔡明晋擔任二軍投手教練，原一軍管理徐育澄升任二軍外野教練，原外野教練許峰賓不續任，另聘請具有豐富執教經驗的陳瑞振擔任二軍首席教練。

悍將領隊蔡承儒表示，余文彬具有多年投手教練的歷練，過去也曾跟許多本土及外籍教練們合作過，對於投手培養及調整有一定的想法及規劃，更與球員及教練團有良好的溝通，「希望借重他多年累積的經驗，搭配二軍教練團的補強調整，能夠建立完善的二軍農場系統，培養更多未來的一軍戰力。」

陳瑞振過往曾於美和中學、東石高中等學校執教，悍將陣中的吳世豪於青棒時期也曾接受過陳瑞振的指導。

悍將表示，期望借重陳瑞振多年來在學生棒球深耕的成果，幫助悍將陣中年輕球員成長，也和二軍教練團一起規劃相關訓練安排。球團同時借重陳瑞振在守備上的經驗，與回歸守備教練的施金典共同提升二軍選手的守備能力。

蔡明晋今年初於一軍賽場受傷後，球團考量傷勢無法於短時間內復原，經過與球員本人充分溝通後，季末就開始安排蔡明晋協助做投手調整與訓練，明年起將正式以二軍投手教練身分繼續為球團效力。

徐育澄2017年從球員轉任管理助理，不僅了解球員訓練及球隊運作方式，近年來更參與許多情蒐工作，對於球員培養、數據分析及訓練方式，可以提供更細膩的觀點，悍將願意提供內部發展機會，因此將徐育澄升為二軍外野教練。

悍將球團表示，期望藉由訓練基地及二軍教練團的調整，能夠幫助更多年輕球員成長，厚實球隊整體戰力，完整教練團名單將於明年1月正式公布。

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