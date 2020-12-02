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日職／陳偉殷成自由契約球員 羅德：持續交涉
台灣左投陳偉殷今天經過公告，正式成為日本職棒自由契約球員，開放各隊角逐，外傳阪神隊有可能競爭，巨人、樂天隊則有進補空間，不過母球隊羅德的本部長松本尚樹今天表示，會繼續與陳偉殷交涉。
羅德隊今天公布的自由契約球員名單中，陳偉殷以及赫曼（Frank Herrmann）兩名洋投都是重要戰力，陳偉殷在9月加盟後，4場出賽都是優質先發，赫曼則有3勝2敗1救援、23個中繼點的貢獻。
羅德隊未能與兩人達成續約共識，只能先放在明年保留選手名單外，不過松本尚樹今天表示：「還是會與陳偉殷以及赫曼進行交涉。」
旅日台將中，陳偉殷與阪神隊的呂彥青都在今天成為自由契約球員，各隊選手保留名單中，還有巨人隊陽岱鋼、火腿隊王柏融、歐力士隊張奕、樂天隊宋家豪、西武隊吳念庭等6人，樂天隊王彥程則是簽育成選手合約。
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