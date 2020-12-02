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日職／阪神確定不與呂彥青續約 持續尋找日職機會
日本職棒今天公布契約保留選手名簿，阪神虎隊左投呂彥青並不在名簿中，確定明年不會與阪神續約，3年阪神生涯結束，不過呂彥青的經紀人表示，會持續在日職尋找機會。
呂彥青今年與阪神虎合約到期，也沒有在契約保留選手名簿中，之前日本媒體就有報導過，由於呂彥青在球隊3年還無法獲得一軍機會，可能不在明年球隊的戰力規劃之內。
呂彥青11月返台時，曾透過日媒表示，「謝謝球隊過去3年來的照顧，雖然還不知道明年會在哪裡打球，但我會好好利用在阪神學到的東西，繼續努力。」呂彥青的經紀人今天表示，雖然名單已公布，但目前還是會在日職持續找機會。
呂彥青於2018年加入阪神虎隊，本季在二軍表現不俗，出賽16場、投40局，被敲38支安打包含4發全壘打，投17次保送，失24分（14責失分），拿下1勝4敗，防禦率3.15。
契約保留選手名簿是球隊計劃在下個球季繼續簽約的支配選手名單，羅德隊陳冠宇、日本火腿隊王柏融、歐力士猛牛隊張奕、樂天金鷲隊宋家豪、西武獅隊吳念庭、讀賣巨人隊陽岱鋼都有在保留選手名簿中，而樂天左投王彥程被放入育成保留名單；陳偉殷雖未被保留，但至少有巨人、阪神、樂天3支球隊有意爭取。
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