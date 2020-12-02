快訊

重看《大佛普拉斯》 這點比謀財害命更齷齪

信功實業遭屏東縣府「登門關切」員工：時間點很巧合

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／阪神確定不與呂彥青續約 持續尋找日職機會

中央社 / 台北2日電
呂彥青的經紀人表示，會持續在日職尋找機會。 擷圖自推特
呂彥青的經紀人表示，會持續在日職尋找機會。 擷圖自推特

日本職棒今天公布契約保留選手名簿，阪神虎隊左投呂彥青並不在名簿中，確定明年不會與阪神續約，3年阪神生涯結束，不過呂彥青的經紀人表示，會持續在日職尋找機會。

呂彥青今年與阪神虎合約到期，也沒有在契約保留選手名簿中，之前日本媒體就有報導過，由於呂彥青在球隊3年還無法獲得一軍機會，可能不在明年球隊的戰力規劃之內。

呂彥青11月返台時，曾透過日媒表示，「謝謝球隊過去3年來的照顧，雖然還不知道明年會在哪裡打球，但我會好好利用在阪神學到的東西，繼續努力。」呂彥青的經紀人今天表示，雖然名單已公布，但目前還是會在日職持續找機會。

呂彥青於2018年加入阪神虎隊，本季在二軍表現不俗，出賽16場、投40局，被敲38支安打包含4發全壘打，投17次保送，失24分（14責失分），拿下1勝4敗，防禦率3.15。

契約保留選手名簿是球隊計劃在下個球季繼續簽約的支配選手名單，羅德隊陳冠宇、日本火腿隊王柏融、歐力士猛牛隊張奕、樂天金鷲隊宋家豪、西武獅隊吳念庭、讀賣巨人隊陽岱鋼都有在保留選手名簿中，而樂天左投王彥程被放入育成保留名單；陳偉殷雖未被保留，但至少有巨人、阪神、樂天3支球隊有意爭取。

阪神虎 呂彥青 樂天金鷲

延伸閱讀

日職／自由契約球員名單 陳偉殷、呂彥青入列

日職／張奕明年加薪300萬日圓 盼先發、後援都能勝任

日職／連3年沒上一軍 呂彥青來年恐不在阪神規劃內

日職／吳念庭先發扛第六棒 西武2分都他打的

相關新聞

日職／搶陳偉殷以「億」為單位 「巨虎樂」三隊虎視眈眈

35歲的陳偉殷今年進入日職自由球員市場，日媒《nifty》報導指巨人、阪神虎、樂天三隊都將準心指向殷仔。 殷仔上個賽季從大聯盟回歸日職加盟羅德隊，例行賽先發4場繳出0勝3敗，防禦率2.42的成績

日職／陳偉殷成自由契約球員 羅德：持續交涉

台灣左投陳偉殷今天經過公告，正式成為日本職棒自由契約球員，開放各隊角逐，外傳阪神隊有可能競爭，巨人、樂天隊則有進補空間，...

中職／旅外球員失敗案例多 已難成戰績萬靈丹

每逢年底就是中華職棒充滿離愁的時候，令人意外的今年又有超過30位球員面臨棒球生涯的重大轉折。有4位球員未能擠進球隊保護名單，而被味全龍在擴編選秀中網羅，必須離開待了一陣子的母隊。還有22位球員則是遭到

日職／阪神確定不與呂彥青續約 持續尋找日職機會

日本職棒今天公布契約保留選手名簿，阪神虎隊左投呂彥青並不在名簿中，確定明年不會與阪神續約，3年阪神生涯結束，不過呂彥青的...

棒球／彰化子弟江國豪、林志綱返鄉 指導球員回饋基層

富邦悍將隊江國豪、中信兄弟隊林志綱跟隨「BE HEROES」棒球訓練營一起回饋校園，兩位彰化子弟返鄉，今日至永靖棒球場指...

韓職／為觀感不佳道歉 李大浩強調沒自肥

任職韓職選手協會（球員工會）會長的李大浩被媒體爆料，辦公費增至6000萬韓圜（約台幣168萬元）疑似「自肥」，李大浩今日...

中職／不只台南球場 獅隊明年春訓增加高雄場地

富邦悍將隊訓練基地雖然改至嘉義市棒球場，不過高雄市仍會有職棒活動，統一獅隊明年春訓場地除了原有的台南棒球場外，也增加國慶...

日職／自由契約球員名單 陳偉殷、呂彥青入列

日本職棒今天公布自由契約球員名單，有兩名台灣左投的名字在列，今年球季尾聲加盟羅德隊的台灣左投陳偉殷之外，阪神隊的呂彥青也...

日職／羅德提前議約失敗 阪神加入搶陳偉殷

日職12球團今天將遞交明年契約保留球員名單，羅德隊與台灣左投陳偉殷的談約沒有結果，確定不會將他放在名單內，將成為自由契約...

中職／網羅釋出名單再評估 獅隊已約陳鏞基、傅于剛談約

統一獅隊今年奪冠，季後球員異動名單最少，3人釋出、3人轉職，是否透過釋出名單補強戰力？領隊蘇泰安表示，「目前名單都交由教...

大專棒球聯賽／南華延長賽搶勝 輔大義守勝場未開張

大專棒球聯賽（公開一級）預賽南華大學今天與台北市大交手，兩隊鏖戰至延長賽第10局，南華靠著劉愷廷再見二壘打，以4比3拿預...

大專棒球聯賽／游騰堯完投壓嘉大 台東大學6連勝

大專棒球聯賽（公開一級）預賽台東大學今天與嘉義大學交手，東大游騰堯完投9局失1分，好投壓制嘉大打線，率隊以3比1拿下開賽...

熱門新聞

中職／旅外球員失敗案例多 已難成戰績萬靈丹

日職／搶陳偉殷以「億」為單位 「巨虎樂」三隊虎視眈眈

NBA／很快會有重大決定 林書豪坦言回中國是選項

SBL／拆辮子有效！ 裕隆喬丹女婿驚險通過身高量測

日職／羅德提前議約失敗 阪神加入搶陳偉殷

NBA／看好老搭檔強勢回歸 伊古達拉讚勇士補強到位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。