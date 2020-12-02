棒球／彰化子弟江國豪、林志綱返鄉 指導球員回饋基層

富邦悍將隊江國豪、中信兄弟隊林志綱跟隨「BE HEROES」棒球訓練營一起回饋校園，兩位彰化子弟返鄉，今日至永靖棒球場指導永靖國中棒球隊當一日教練，為26、27日開始的棒球訓練營暖身。

連三年投入棒球訓練營的江國豪說：「這些年能夠回饋家鄉基層，感到很開心，去年是彰化藝術高中，今年則是永靖國中，而且這群孩子很守紀律，每一次對話完，都會講謝謝學長，真的很有禮貌，教練他們教很好。」

身為學弟的林志綱，頭一次參與回饋活動，起初有點緊張，但慢慢熱絡後，細心指導守備與打擊練習，分享手眼協調暖身的小秘訣，幫助掌握擊球感覺，「能有這機會，對我來說真的很有意義，因為以前沒有這種活動，可以有這機會回饋，幫助彰化的孩子」。

彰化縣長王惠美也特地到場加油、勉勵小球員，「彰化縣府一直持續推動三級棒球，希望從小學到高中，同學都能把球打好、書讀好，縣府也配合體育署的深耕棒球計畫，推廣社區棒球，盼望給學校更多資源，培養更多好手。」

王惠美表示，很感謝兩位在地的球星返鄉，回饋指導彰化學子，江國豪贈送縣長簽名球衣，林志綱則送給永靖國中簽名球棒，期許未來繼續投入校園基層活動，王惠美也親自下場跟小球員傳接球。

江國豪透露升國中時，一度想放棄棒球，「因為一上來後，發現自己有差距，但後來堅持下來的念頭，是因為覺得，一定要拚到沒辦法再說，然後就堅持到現在了。」

江國豪指出永靖國中的選手，有些小學沒打過棒球，動作上比較沒那麼確實，教學上特別著重基本功，提醒投球的擺動與下半身重心，「小朋友訓練時間比較少，但就要把握這時間，做好基本動作，底打扎實了，進步才會快，然後也在訓練中找到樂趣。」

林志綱提醒小朋友，把握當下每次機會，設定目標，然後一步步達成，再踏實向前，他坦言棒球路上沒想過放棄，但遭遇低潮時，不要害怕，勇敢去面對問題，並且尋求他人幫助。