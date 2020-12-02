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韓職／為觀感不佳道歉 李大浩強調沒自肥

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
任職韓職選手協會（球員工會）會長的李大浩被媒體爆料自肥，召開記者會解釋並道歉。 聯合報系資料照
任職韓職選手協會（球員工會）會長的李大浩被媒體爆料自肥，召開記者會解釋並道歉。 聯合報系資料照

任職韓職選手協會（球員工會）會長的李大浩被媒體爆料，辦公費增至6000萬韓圜（約台幣168萬元）疑似「自肥」，李大浩今日召開記者會解釋，強調並無違法，但對於辦公費額度過高致歉。

韓媒指出，選手協會會長辦公費在李大浩在任期間，從每年2400萬韓圜提高至6000萬韓圜，而且不用報帳就可支付，被質疑有自肥嫌疑。

李大浩認為報導有部分內容與事實不符，今天召開記者會解釋，由於選手協會會長的工作，從2017年開始就乏人問津，因此在2019年3月18日召開臨時理事會討論會長人選時，也決定提高辦公費至6000萬韓圜。

李大浩說：「如果不是我當選會長，其他人當會長，也會拿到辦公費，不是如報導所言，我只為了自己利益提高辦公費，希望報導內容要修正。」

會長的辦公費來自選手所繳交的會費，其中不乏基本年薪2700萬韓圜的選手，辦公費比選手年薪還高一事，難免引發質疑，李大浩也對理事會在決定過程中未考慮周詳表達歉意。

李大浩

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