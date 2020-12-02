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中職／不只台南球場 獅隊明年春訓增加高雄場地
富邦悍將隊訓練基地雖然改至嘉義市棒球場，不過高雄市仍會有職棒活動，統一獅隊明年春訓場地除了原有的台南棒球場外，也增加國慶青埔棒球場作為第二場地。
獅隊近年春訓都在台南棒球場，不過明年考慮增加新場地，從澄清湖棒球場、國慶青埔棒球場中二擇一，如今正式敲定，青埔球場將作為春訓的第二場地，而澄清湖棒球場仍有其他合作空間。
統一獅領隊蘇泰安表示，考量到球隊人數日漸增加，因此提前尋找場地，一直都有與高雄市相關單位洽談，也將澄清湖、國慶青埔兩個球場列入評估，近日確定定案。
位於高雄的國慶青埔棒球場近年是韓職球隊來台春訓的熱門地點，2018、2019年是樂天巨人的春訓場地，今年改由培證英雄隊入駐，受限於疫情關係，明年春訓韓職球隊可能改在自己國內春訓，國慶青埔球場的使用出現真空帶。
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