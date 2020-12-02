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日職／自由契約球員名單 陳偉殷、呂彥青入列

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
羅德隊與陳偉殷談約未有結果，今天未列入保留名單中，成為自由球員。 擷圖自畫面
羅德隊與陳偉殷談約未有結果，今天未列入保留名單中，成為自由球員。 擷圖自畫面

日本職棒今天公布自由契約球員名單，有兩名台灣左投的名字在列，今年球季尾聲加盟羅德隊的台灣左投陳偉殷之外，阪神隊的呂彥青也在其中。

羅德隊與陳偉殷談約未有結果，今天未列入保留名單中，成為自由球員，吸引不少關注，日本媒體「體育報知」指出，羅德隊有意端出複數年合約留人，不過阪神隊也將他視為補強目標。

除了阪神隊外，今天也有日本媒體列出巨人隊、樂天隊競逐陳偉殷的可能原因，「日刊現代」表示，陳偉殷在中日龍時期拿下36勝，身為敵隊監督的原辰德想必留下深刻印象，樂天則因團隊防禦率不佳，新監督石井一久將投手列為補強重點。

陳偉殷相隔9年後重返日職舞台，今年例行賽4場出賽都是優質先發，不過戰績是0勝3敗，防禦率為2.42，季後賽先發對軟銀，則是投3.1局失5分吞敗。

24歲的呂彥青今年在二軍雖繳出1勝4敗，防禦率3.15的成績，然而加入阪神3年都未獲得一軍出賽機會，日前有日本媒體報導，可能已不在球隊戰力規畫內，阪神隊今天也未將他放在年的保留名單中，成為自由契約球員。

阪神 陳偉殷 羅德

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