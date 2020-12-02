日職／搶陳偉殷以「億」為單位 「巨虎樂」三隊虎視眈眈

35歲的陳偉殷今年進入日職自由球員市場，日媒《nifty》報導指巨人、阪神虎、樂天三隊都將準心指向殷仔。

殷仔上個賽季從大聯盟回歸日職加盟羅德隊，例行賽先發4場繳出0勝3敗，防禦率2.42的成績，且其中這四場皆為優質先發。

洋聯球探表示：「陳有接近150公里的速球，面對左打者時往內角塞也有很好的壓制效果，雖不到王牌的等級，但進入先發輪值平均投個六、七局且把失分控制在三分以內是可以期待的事。」

日媒透露：「羅德對殷仔的高評價是無庸置疑的，然而續約的商討似乎不太順利，畢竟殷仔的經紀人可是連大聯盟球團都聞風喪膽的『吸血鬼』波拉斯（Scott Boras），以億為單位的薪資是必須的。」以下是該報導評估三隊需要陳偉殷的理由：

■巨人

連續兩年在日本大賽以0勝4敗的屈辱下被剃光頭的巨人隊，補強先發投手是當務之急，殷仔在中日龍時期以王牌身份拿下36勝對當時身為敵隊監督的原辰德留下了深刻的印象。

■阪神

睽違16年的聯盟冠軍，矢野監督同時面臨3年合約的最後一年，欲解決先發嚴重右傾的問題，阪神或許是追逐陳偉殷最積極的一支球隊。

■樂天

樂天上個球季的打擊率、打點都是聯盟頂尖，團隊防禦率則是聯盟第五，投手出身的樂天新監督石井一久提及投手是他想在今年自由市場補強的重點。