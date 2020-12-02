中職／旅外球員失敗案例多 已難成戰績萬靈丹

每逢年底就是中華職棒充滿離愁的時候，令人意外的今年又有超過30位球員面臨棒球生涯的重大轉折。有4位球員未能擠進球隊保護名單，而被味全龍在擴編選秀中網羅，必須離開待了一陣子的母隊。還有22位球員則是遭到釋出，7位球員轉任教練或行政職，另外兄弟及味全共12位球員未列入60人名單，但還未決定去留。

其中富邦悍將的名單最受人矚目，2018年及2019年他們陸續釋出旅外球員蕭一傑、郭勝安、林旺衛、羅嘉仁等人，另外羅華韋則是未列入保護名單，被味全龍挑走。今年度他們的旅外幫再度受創，倪福德及陳冠傑遭到不續約，龍隊又再度挖牆腳帶走陳品捷。尤其倪福德曾是第一位從中職轉戰美職的球員，還引發「倪福德事件」的爭議，後來加盟義大及富邦後，一直是球隊主力牛棚，今年竟然慘遭釋出。

實際上從2018年至今年，共計11位旅外球員被釋出，除了前面提到的悍將外，其他球隊在2018年釋出了陳衍瑞、邱子愷及陳敏賜，今年則有樂天的林逸翔及紀品宏。另外郭泓志、鄭錡鴻及羅錦龍等3位退休，以及前面提到的2位在擴編選秀轉隊，共計16位離隊或轉職。其中從義大犀牛時期就囤積海歸派的悍將，就佔了9位，桃猿則有3位，兄弟及獅隊各2位。年度方面則是2018年7位，去年4位，今年5位。

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其中陳冠傑、林逸翔及陳衍瑞都是在中職非常短暫的生涯，分別為2.5、3.5及3.5年。而且陳冠傑是選秀會中被悍將以第9順位選入，比江坤宇及吳俊偉還前面，然而他在中職就只走完唯一一份複數年合約，在一軍只有3場出賽11.1局，防禦率7.15。今年首度開季就登上一軍的林逸翔，只留下12場出賽15.1局，防禦率高達10.57。最慘的則為陳衍瑞，他在2.5年時就遭富邦釋出，轉戰中信後依然未獲得續約，生涯只有在一軍2場比賽1.1局，防禦率20.25。

林逸翔桃猿教練團一直期待的牛棚左投，更是新教練團最看好的球員，最後依然是以失敗收場。 聯合報系資料照片

從陳金鋒、曹錦輝、陳鏞基等球員返台後，旅外幫一直都是在選秀會非常搶手的球員。主要是這些球員在業餘時期就多半已成名或是有特殊的表現，才會吸引國外球探的目光。另一方面國外的月亮總是比較圓，他們經過外籍教練的磨練之後，表現應該會比純本土好很多。最好的案例就是2010年歸國的郭嚴文，即使他只有3年小聯盟經驗，而且最高只到高階1A，回來後除了長打能力外，其他表現絲毫不輸給同期歸國、最高到3A的陳鏞基。

不過現在越來越多球員，實際上是帶著傷痛出國，然後再帶回來更多傷痛。主要是因為業餘球隊不擅於保護球員，常常使用過度。像是陳冠傑曾被認為可拿到極高簽約金，就因為傷痛影響，最後僅以6萬美元簽約，旅外後更是一路跌跌撞撞，表現並不理想。然而他回台在中職陪練及測試時，靠著旅外經歷、優異的體型及不錯的球速，仍是受到不少關注。

另外包含陳冠傑、林逸翔，甚至曾上到大聯盟的羅嘉仁，他們都有不錯的球速，這也是他們吸引國外球探的原因之一。但實戰時，控球常常成為他們最大的麻煩，當球隊沒有養成型或調整型的教練時，他們就很難展現身手。在台灣目前也是這類教練較為缺乏，因此回台自然就更難有好的表現。

即便曾登上大聯盟舞台，羅嘉仁在中職之路依然跌跌撞撞，他跟很多旅外投手有一樣的通病，就是控球不好。 聯合報系資料照片

至於野手方面，陳品捷及紀品宏當時都是因為腳程被看中，但少了打擊的成績，就很難成為主將。陳品捷因為守備位置轉換，加上去年更改打擊姿勢，一切都亂了套。紀品宏本是守優於打的球員，但中職一直以來比較重視打擊，因此他上場機會非常少。其實現在大部分旅外球員，之所以最高只能在新人聯盟或1A，大概都是打擊問題，因此回台後自然難以成為打線的最佳解答。

現階段的旅外球員，原則上曾有3A以上或日職一軍的經驗，還是會在前三輪入選，依然是搶手的選項。不過2A以下的球員，多數已經不如當年的郭嚴文，真的要仔細情蒐才行。另外一方面這些喝過洋墨水的球員，會有不少跟本土球員不同的想法，教練團恐怕還必須思考如何帶心，以免產生其他糾紛。事實證明旅外球員已經不是提升戰績的萬靈丹，海歸後表現參差不齊，未來選秀還是需要做更多功課才行！