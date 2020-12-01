中職／網羅釋出名單再評估 獅隊已約陳鏞基、傅于剛談約

統一獅隊今年奪冠，季後球員異動名單最少，3人釋出、3人轉職，是否透過釋出名單補強戰力？領隊蘇泰安表示，「目前名單都交由教練團去做評估，看看有沒有適合的戰力。」兩名自由球員陳鏞基、傅于剛，則已排定碰面談約日程，「會展現誠意，盡可能簽回來。」

中職各隊昨天遞交60人契約保留名單，獅隊林煜清、洪心騏、蔡奕玄2投1野被釋出，莊駿凱、郭恆孝、薛种帷則卸下球員身分，轉任其他職務。富邦悍將隊共釋出12名球員，樂天桃猿隊則是7人，中信兄弟隊釋出名單未定。

是否透過戰力外名單補人？蘇泰安指出，球隊的異動人數相較其他球隊較少，會以內部的球員培訓為主，「釋出球員的部分，要先看看有沒有適合的戰力比較重要，現在名單交由教練團去做評估，還在檢視當中。」

獅隊今年隊史首度出現自由球員，陳鏞基、傅于剛都行使FA權利，球團也已安排時間與兩人碰面談約，蘇泰安表示，「兩位對球隊的貢獻都很大，長期都是我們的主力選手，會展現誠意，盡可能將兩人簽回來。」

按規定，每隊最多僅能簽下2名自由球員，獅隊的目標是陳鏞基與傅于剛都簽回，如果進展順利，這也意味不可能參戰自由球員市場。