大專棒球聯賽／南華延長賽搶勝 輔大義守勝場未開張

大專棒球聯賽（公開一級）預賽南華大學今天與台北市大交手，兩隊鏖戰至延長賽第10局，南華靠著劉愷廷再見二壘打，以4比3拿預賽第4勝；輔仁和義守目前為止勝場仍未開張。

109學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽11月26日開打，總計16支球隊採單循環賽制，預賽前8名球隊晉級複賽。

南華大學今天與台北市大在國體大棒球場交手，南華大學2局靠著四壞保送、吳松諺安打、滾地球先跑回1分，陳劭恩獲觸身球保送、李孟哲補上安打再添1分、取得2比0領先。

台北市大5局追分，靠著觸身球保送、盜壘、蔣宗錡安打追回1分，王博玄三壘打送回追平分；兩隊9局打完2比2僵持不下，突破僵局制延長賽10局上，北市大靠著蔣宗錡安打、失誤跑回超前分。

南華大學10局下追分，靠著短打推進、大一野手劉愷廷建功，敲出再見二壘打，一棒送回2分，順利拿下比賽勝利；南華後援投手尤明勝用57球投4局僅被敲出1支安打，投出2次三振失掉1分非責失分，拿下勝投。

輔仁大學和義守大學成績不理想，義守大學今天與遠東科大交手，以5比6吞敗，輔仁大學與崑山科大交手，則以1比9吞敗，輔大、義守目前為止勝場沒有開張，同樣都吞下6連敗。