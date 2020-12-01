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大專棒球聯賽／游騰堯完投壓嘉大 台東大學6連勝

中央社 / 台北1日電
大二投手騰堯的完投之下，臺東大學終場以3:1擊敗嘉義大學。 截圖自台東大學棒球隊粉絲團
大二投手騰堯的完投之下，臺東大學終場以3:1擊敗嘉義大學。 截圖自台東大學棒球隊粉絲團

大專棒球聯賽（公開一級）預賽台東大學今天與嘉義大學交手，東大游騰堯完投9局失1分，好投壓制嘉大打線，率隊以3比1拿下開賽6連勝；台體大黃紹睿先發好投、率隊以2比1擊敗文化大學。

109學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽台東大學戰績不錯，今天在高雄青埔棒球場與嘉義大學交手，台東大學先發投手游騰堯表現亮眼，前7局僅被敲出5支安打、無失分，直到8局接連被敲2支安打、高飛犧牲打失掉1分。

游騰堯穩住陣腳9局讓打者3上3下，沒有多掉分數；游騰堯今天總計用122球完投9局，被敲出7支安打，投出1次四壞保送、8次三振，失掉1分責失分，率隊拿下勝利。

台東大學2局靠著觸身球保送、二壘打先馳得點，3局再靠著失誤、黃瑄二壘打再拿1分，7局陳冠澔率先安打開啟攻勢，再靠著保送、觸身球保送、野手選擇跑回團隊第3分。

台體大今天在桃園青埔棒球場與文化大學交手，台體大黃紹睿先發，投6局被敲3支安打，投出4次四壞保送、8次三振無失分，好投壓制。

台體大5局靠著失誤、永田颯太郎二壘打先馳得點，7局再靠著保送、短打推進、邱辰二壘打送回團隊第2分，文化大學前7局打完沒能拿下分數，8局靠著保送、張益豪二壘打追回1分，但攻勢沒有延續，吞下敗仗。

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