中職／球員卡2日開放預購 有「火星恰」隕石卡

2019中華職棒年度球員卡將在12月正式開賣，12月2日起球迷可利用全國7-ELEVEn門市ibon機台搶先預購，12月30日起即可回原店取貨，限量ibon球員卡預購包每組售價450元，內含5包球員卡，凡購買即可享有1 of 1僅有一張的預購限定明星賽系列超級卡抽獎機會。

2019中華職棒年度球員卡全系列多達44種主題、755種卡款，醞釀多時的重量級卡款也在開賣前夕搶先曝光，紀錄中華職棒30週年大事件：人氣球星「恰恰」彭政閔引退、Lamigo桃猿易主及味全龍回歸中華職棒等，帶領球迷搭乘時光機，回顧中職30年經典球星，各項歷史事件勾起球迷回憶。

彭政閔生涯回顧系列，包括多款彭政閔職棒生涯紀錄及其締造的聯盟紀錄以限量卡、實戰用品卡、簽名卡呈現，其中呼應「火星恰」之名的火星隕石卡不但稀有，更是全球獨創的卡款。

中華職棒30週年回顧系列集結30年來各時期的投、打傳奇球星，以簽名卡呈現，其中「四大天王」、「千錘百鍊」的經典組合，更再現了中華職棒30年風華。

主題簽名系列為全新主題、全新企畫，包含各隊球員及啦啦隊相互應援的「隊長挺隊長雙簽卡」、球員小孩手繪父親場上英姿的「二世創作簽名卡」、以世界12強為主題的「征服世界三簽卡」等，均為2019中華職棒年度球員卡限定的簽名卡款。

Lamigo桃猿隊史回顧系列，是因2019年Lamigo桃猿正式易主Rakuten，特別規畫桃猿進化論系列卡款，透過限量卡帶領球迷重溫隊史的每個經典時刻，以及多位球星所締造的各項年度獎項。

味全龍在2019年重返中職，推出味全龍回歸系列，以元老球星對應年輕小將，具有傳承意義的「龍的傳人簽名卡」，新人卡、新人球衣簽名卡系列，也都能看到小龍的身影。

2019中華職棒年度球員卡將在12月30日正式上市，預定在12月9日出刊的465期「職棒雜誌」中，即可搶先目睹最新球員卡。每本雜誌將隨機贈送一張數字密碼系列主題，特選張志豪、高國輝、林安可、陳晨威、徐若熙五位球星的「職棒雜誌」限定球員卡，若在7-ELEVEn超商通路購買本期，更有機會獲得周思齊、林哲瑄、黃子鵬、陳傑憲的極少量正式版Sample卡。