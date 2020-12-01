徐生明盃／林宇謙雙響砲擊退桃源 龜山完成4連霸

徐生明少棒錦標賽冠軍戰龜山國小與桃源國小交手，龜山國小劉任右先發4局飆6K、好投壓制，隊長林宇謙單場雙響砲，率隊以8比0、5局拿勝，完成4連霸。

2020年第8屆徐生明少棒錦標賽決賽在高雄美濃國中舉行，桃園龜山國小4強先以18比0、4局擊敗桃園錦興國小晉級，冠軍戰與高雄桃源國小交手，投打有表現。

龜山劉任右是投打俱佳好手，冠軍戰扛先發總計用64球投4局，僅被敲出3支安打，投出6次三振、無失分，打擊選到一次四壞保送、敲出1支安打，投打有表現；龜山5局由另一名主力投手邱澤接手後援，投1局沒被敲出安打、無失分，替球隊守住勝利。

龜山2局有攻勢，林宇謙選到四壞保送，再靠著黃浩毓二壘打先馳得點，3局靠著失誤、保送、吳承翰內野安打、鄭浩恩高飛犧牲打送回第2分，林宇謙開轟，3分砲幫助球隊拉開領先差距。

龜山4局再靠著接連安打多拿1分，5局林宇謙敲出個人單場第2轟，2分砲幫助球隊提前拿下勝利。

林宇謙是中職樂天桃猿隊野手林立的外甥，今天單場雙響砲貢獻5分打點，幫助球隊奪冠，拿下大會功勞獎，另外也拿下全壘打獎、打點王、打擊獎第3名，個人獎豐收。

龜山完成4連霸、抱回隊史徐生明盃第5冠，也是暑假過後這學期拿下的第6冠；今天冠軍和季軍戰，4支球隊換上代表已故教頭徐生明的「85」背號紀念球衣出賽，龜山奪冠、桃源為亞軍，東園為季軍、錦興拿下第4名。