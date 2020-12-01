中職／「我只是在棒球場上轉個身」陳明軒遭釋出吐心聲

中職各隊60人契約保護名單出爐，富邦悍將宣布釋出投手陳明軒，他在臉書透露「人生還很長，畢竟也從來並非只有棒球才算人生。」

陳明軒在2016年在選秀會被義大犀牛提名，處女秀登板就受到震撼教育，遭到朱育賢轟出三分砲，在昨日晚間的發文中也提到「從防禦率無限大開啟了職棒生涯。」

並感謝富邦球團及教練，「真的要感謝富邦球團、教練，一直給我機會。只是很抱歉，沒有那拿出相對應的成績。也很感謝防護團隊，照顧我的傷痛纏身的身體。也感謝球隊的隊友、後勤與應援團隊，能曾經是你們的一份子，是我最高的榮幸。最後，沒有要感謝球迷，因為深深感到無比的愧疚，總是覺得辜負你們大聲的吶喊跟加油，真的對不起。」

最後說道「我只是在棒球場上轉個身而已，依舊會持續自主訓練，等待下一個機會。如果沒有機會了，人生還很長，畢竟也從來並非只有棒球才算人生。」