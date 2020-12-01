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中職／倪福德遭釋出引郭泓志發文 悍將尷尬氣氛持續延燒
中職各隊60人契約保護名單出爐，富邦悍將宣布38歲老將倪福德遭到釋出，於此同時郭泓志於Instagram中發文「原來也有清白的一天」，引發球迷熱議，似乎富邦悍將的尷尬氛圍沒有結束的一天。
倪福德是唯一一位由中華職棒轉戰大聯盟的球員，回台效力後，今年於一軍僅出賽9.2局，富邦球團在綜合評估下，選擇將倪釋出。同樣具大聯盟資歷的郭泓志在Instagram上發文「原來也有清白的一天」，兩人過去的恩恩怨怨再度浮上檯面。
兩年前郭泓志自悍將退休，被爆出隊友將通訊軟體的暱稱更改為「要退就退不要只嘴巴說」，隨後郭在IG發圖，數字「18」清晰可見，是否暗指背號18號的倪福德，引人猜想。
而這也不是第一次富邦球員將私人恩怨搬上社群媒體了，過去幾年從Line、FB到IG，胡金龍、林哲瑄等隊上主力都曾引發各種「氣氛事件」，如今郭泓志於敏感時機再度發文，也讓這類休息室話題持續延燒。
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