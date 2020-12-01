中職／悍將出走燕巢 與嘉義市洽談訓練基地合作

嘉義市政府今天透露，將在3日與悍將隊簽署職棒訓練基地合作協定MOU，富邦悍將隊訓練基地將落腳嘉義球場。球團證實，悍將隊的確和嘉義市洽談訓練基地的合作，但在正式簽約前，相關發言均已市府為準。

富邦集團自2016年接手義大犀牛隊後，一直都是沿用位於義大醫院內的燕巢球場作為訓練基地，但球團尋覓新基地已久，洪一中年初接掌兵符時，就對燕巢球場提出需要改進之處，直言球場不夠用、球迷進不去，並不適合作為春訓基地。

領隊蔡承儒在11月15日球迷會當天受訪，也坦言現有基地不是那麼理想，希望打造讓球員更方便訓練、想在那裡花更多時間的訓練環境，這也是球團近期一直在討論的計畫，短期目標是先看是否有其他適合的場地，「自建可能需要一些時間，比較屬於中期目標。」

悍將隊的短期計畫，將先落腳嘉義球場，該球場在今年4月進行整建工程，預計年底完工，隨著悍將隊訓練基地進駐，市府期盼藉由職棒球隊訓練及比賽，帶動地方運動經濟活絡。

球團證實，確實正與嘉義市洽談訓練基地合作，正式簽約前，相關發言均以市府為準。